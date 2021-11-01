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الدوري الإسباني

ضربة قوية لبرشلونة بغياب أغويرو لثلاثة أشهر

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سيغيب المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو عن ناديه برشلونة لمدة ثلاثة أشهر بحسب ما أعلن النادي الكتالوني في بيان مساء اليوم الاثنين.

Reuters

ونشر برشلونة بياناً قال فيه إن أغويرو خضع للتشخيص والعلاج على يد الدكتور جوزيب بروغادا وسيغيب عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر سيتم فيها تقييم فعالية العلاج الذي سيخضع له ومن ثم تحديد وتيرة تعافيه.

 

وكان أغويرو نقل إلى المستشفى بعد شعوره بالدوار وبآلام في صدره قبيل نهاية الشوط الأول من مباراة فريقه ضد ألافيس في الدوري الإسباني لكرة القدم السبت.

وقال برشلونة في بيان على موقعه الرسمي "تم نقل سيرخيو أغويرو إلى المستشفى لإجراء فحوصات للقلب بعدما عانى من ضيق في القفص الصدري خلال المباراة".

وبدا أن المهاجم الأرجنتيني وكأنه يطلب من الجهاز الفني استبداله أواخر الشوط الأول قبل أن يسقط على الأرض وهو يمسك بصدره قبل أن يسارع الطاقم الطبي للفريق الكتالوني لإسعافه ثم نهض وغادر الملعب دون مساعدة.

الدوري الإسباني برشلونة سيرخيو أغويرو
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