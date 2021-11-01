ضربة قوية لبرشلونة بغياب أغويرو لثلاثة أشهر

ونشر برشلونة بياناً قال فيه إن أغويرو خضع للتشخيص والعلاج على يد الدكتور جوزيب بروغادا وسيغيب عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر سيتم فيها تقييم فعالية العلاج الذي سيخضع له ومن ثم تحديد وتيرة تعافيه.

⚠️ خضع سيرخيو أغويرو للتشخيص والعلاج على يد الدكتور جوزيب بروغادا. سيغيب عن الملاعب ليتم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة تقييم فعالية العلاج ومن ثم تحديد وتيرة تعافيه pic.twitter.com/xSbVDtvC2J — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) November 1, 2021

وكان أغويرو نقل إلى المستشفى بعد شعوره بالدوار وبآلام في صدره قبيل نهاية الشوط الأول من مباراة فريقه ضد ألافيس في الدوري الإسباني لكرة القدم السبت.

وقال برشلونة في بيان على موقعه الرسمي "تم نقل سيرخيو أغويرو إلى المستشفى لإجراء فحوصات للقلب بعدما عانى من ضيق في القفص الصدري خلال المباراة".

وبدا أن المهاجم الأرجنتيني وكأنه يطلب من الجهاز الفني استبداله أواخر الشوط الأول قبل أن يسقط على الأرض وهو يمسك بصدره قبل أن يسارع الطاقم الطبي للفريق الكتالوني لإسعافه ثم نهض وغادر الملعب دون مساعدة.