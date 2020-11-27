صراع صدارة الليغا يحتدم بين الوجوه الجديدة

وإذا كان وجود فريق العاصمة الثاني أتلتيكو مدريد بين فرق القمة ليس بالأمر الجديد عليه كونه لم يبارح هذا المكان منذ موسم 2012-2013، فإنّ الغريب هو اختفاء اسمي حامل اللقب ريال مدريد (الرابع) وبرشلونة (الثالث عشر) عن مقدمة الترتيب.



ولا يشفع للفريقين العملاقين خوضهما عدداً أقل من المباريات (مباراة لريال ومباراتان لبرشلونة) عن سوسييداد صاحب الصدارة لأنّ أتلتيكو نفسه المتأخر عنه بثلاث نقاط فقط لديه مباراتين مؤجلتين.



وستكون الفرصة مواتية أمام أتلتيكو الذي يحلّ ضيفاً على فالنسيا السبت، للضغط على سوسييداد الذي سيصطدم بضيفه فياريال الأحد.

ويمني فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني نفسه بهدية من فياريال تضعه على رأس الترتيب قبل مواجهة هامة ضد بايرن ميونيخ الألماني بطل أوروبا في الجولة الخامسة قبل الأخيرة لدوري أبطال أوروبا.



ولن تكون مهمة فياريال سهلة أمام خصم فاز في آخر ست مباريات في "لا ليغا" ويطمح لتدوين اسمه بين الكبار وتحقيق معجزة باختراق ثنائية "ريال -برشلونة".



ويخوض ريال مدريد مباراة سهلة نسبياً أمام آلافيس السبت، وهو يدخلها منتشياً باقترابه من التأهل إلى دور الـ16 لدوري الأبطال بعد فوزه بثنائية نظيفة على خصمه إنتر ميلان الإيطالي في جوزيبي مياتسا، بينما

يستضيف برشلونة المتأهل إلى الدور المقبل في المسابقة الأوروبية أوساسونا الأحد.



واعتبر مدرب "بلاوغرانا" الهولندي رونالد كومان أن الصورة التي ظهر عليها الفريق أمام دينامو كييف الأوكراني "هي التي يجب أن نراها (...) فريق يقاتل للفوز" مؤكداً أنّه لا يزال أمام الكثير من العمل الذي يجب القيام به لوضع الفريق على السكة الصحيحة.



ولا يزال المدرب الفرنسي للفريق الملكي زين الدين زيدان يبحث عن التوليفة الصحيحة لتشكيلته وقال بعد فوزه على إنتر الإيطالي فريق زميله السابق انتونيو كونتي "لا أعرف ما إذا كانت هذه هي مباراتنا الأكثر اكتمالاً هذا الموسم أم لا، لكننا قدمنا أداءً رائعاً من البداية إلى النهاية، كنا أفضل وأكثر جدية".



وأمل "زيزو" أن ينعكس هذا الانتصار على الدوري المحلي لاسيما مع عودة لاعبه البلجيكي إدين هازار إلى مستواه بعد شفائه من الإصابة: "لقد عاد للتسجيل، لكننا بحاجة لبلورة الأمور بشكل أفضل لتحسين وضعنا محلياً".