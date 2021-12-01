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الدوري الإسباني

سيرجي روبرتو يخضع لعملية جراحية في فخذه

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سيخضع لاعب وسط برشلونة الإسباني الدولي سيرجي روبرتو لعملية جراحية في فخذه في الأيام المقبلة، كما أعلن النادي الكاتالوني الأربعاء.

Reuters

وأشار النادي إلى أن العملية الجراحية ستجرى في توركو (فنلندا) بإدارة الطبيب لاسي ليمباينن وإشراف الجهاز الطبي في برشلونة.

وبحسب وسائل الإعلام الكاتالونية، فإن اللاعب قد يغيب عن الملاعب لفترة أربعة أشهر، في حين أشار النادي بأنه سيصدر بيانا طبيا على إثر خضوع اللاعب للعملية الجراحية.

وخاض سيرجي روبرتو، أحد أربعة نواب لقائد برشلونة، 12 مباراة هذا الموسم (9 في الدوري المحلي و3 في دوري الأبطال) وسجّل هدفين.

وكان سيرجي روبرتو يخضع لعلاج من أجل التعافي من تمدّد عضلي في فخذه الأيمن تعرّض له أواخر تشرين الأوّل/أكتوبر 2021، وعاود التدريبات الجماعية أخيراً، لكنه كان ضحية الإصابة مجددا.

                  

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