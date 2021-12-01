سيرجي روبرتو يخضع لعملية جراحية في فخذه

وأشار النادي إلى أن العملية الجراحية ستجرى في توركو (فنلندا) بإدارة الطبيب لاسي ليمباينن وإشراف الجهاز الطبي في برشلونة.

وبحسب وسائل الإعلام الكاتالونية، فإن اللاعب قد يغيب عن الملاعب لفترة أربعة أشهر، في حين أشار النادي بأنه سيصدر بيانا طبيا على إثر خضوع اللاعب للعملية الجراحية.

وخاض سيرجي روبرتو، أحد أربعة نواب لقائد برشلونة، 12 مباراة هذا الموسم (9 في الدوري المحلي و3 في دوري الأبطال) وسجّل هدفين.

وكان سيرجي روبرتو يخضع لعلاج من أجل التعافي من تمدّد عضلي في فخذه الأيمن تعرّض له أواخر تشرين الأوّل/أكتوبر 2021، وعاود التدريبات الجماعية أخيراً، لكنه كان ضحية الإصابة مجددا.