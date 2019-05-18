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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني

سلتا فيغو يضمن البقاء وجيرونا يغادر الـ"ليغا"

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ضمن سلتا فيغو البقاء في دوري الدرجة الأولى الإسباني عقب تعادله مع رايو فايكانو 2-2 اليوم السبت في الجولة الختامية من الـ"ليغا".

beIN SPORTS

وتقدم رايو فايكانو في المواجهة بواسطة كل من أدريان إيمباربا بلازكيز (29 من ركلة جزاء) و ألفارو ميدران (71) ثم تكفل أياغو أسباس بإنقاذ فريقه من الخسارة بتسجيل هدفين (82 من ركلة جزاء و92). 

وأكمل سلتا فيغو منافسات الليغا في المركز 16 برصيد 41 نقطة فيما غادر فايكانو الدوري الممتاز منذ فترة. 

وكان جيرونا يتمنى سقوط سلتا فيغو لكي يضمن البقاء في حال فوزه على مضيفه ديبورتيفو ألافيس إلا أن الأخير كبّد الفريق القادم من كاتالونيا الهزيمة بهدفين لواحد ليغادر الفريق الـ"ليغا" نحو دوري الدرجة الثانية. 

ويحتل جيرونا المركز 18 برصيد 37 نقطة.

وفي مباراة أخرى، انتصر هويسكا، الذي نزل للدرجة الثانية، على ليغانيس بهدفين لواحد.   
 

سلتا فيغو
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