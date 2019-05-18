سلتا فيغو يضمن البقاء وجيرونا يغادر الـ"ليغا"

وتقدم رايو فايكانو في المواجهة بواسطة كل من أدريان إيمباربا بلازكيز (29 من ركلة جزاء) و ألفارو ميدران (71) ثم تكفل أياغو أسباس بإنقاذ فريقه من الخسارة بتسجيل هدفين (82 من ركلة جزاء و92).

وأكمل سلتا فيغو منافسات الليغا في المركز 16 برصيد 41 نقطة فيما غادر فايكانو الدوري الممتاز منذ فترة.

وكان جيرونا يتمنى سقوط سلتا فيغو لكي يضمن البقاء في حال فوزه على مضيفه ديبورتيفو ألافيس إلا أن الأخير كبّد الفريق القادم من كاتالونيا الهزيمة بهدفين لواحد ليغادر الفريق الـ"ليغا" نحو دوري الدرجة الثانية.

ويحتل جيرونا المركز 18 برصيد 37 نقطة.

وفي مباراة أخرى، انتصر هويسكا، الذي نزل للدرجة الثانية، على ليغانيس بهدفين لواحد.

