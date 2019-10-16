ريال مدريد متخوف من غياب مورديتش وبايل عن الكلاسيكو

وخضع اللاعبان لتمارين فردية داخل قاعة اللياقة البدنية، للتعافي من إصابات تعرضا لها في تصفيات كأس أوروبا 2020 لكرة القدم بين كرواتيا وويلز الأحد.

ويعوّل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان على خدمات نجميه، قبل موقعة الكلاسيكو المنتظرة في 26 تشرين الأول/أكتوبر على ملعب "كامب نو" في كاتالونيا.

وقال مدرب ويلز راين غيغز إنّ بايل كان يعاني من أوجاع في ربلة ساقه قبل انتهاء المباراة ضد كرواتيا بالتعادل (1-1) في كارديف ضمن منافسات المجموعة الخامسة، لكنه توقع أن يكون شداً عضلياً.

وأكد النادي الملكي أنّ مودريتش تعرّض لإصابة بفخذه خلال المباراة "بعد الفحوص التي خضع لها لاعبنا لوكا مودريتش اليوم (الثلاثاء) من قبل القسم الطبي في ريال مدريد، تمّ تشخيص إصابته بكدمة في عضلات الفخذ".

ويحل ريال مدريد، متصدر الليغا بفارق نقطتين عن برشلونة حامل اللقب في آخر موسمين، على ريال مايوركا السبت ثم على برشلونة بعدها بأسبوع، وبينهما مواجهة هامة في دوري أبطال أوروبا على أرض غلطة سراي التركي.

كما تعرض لاعب الوسط الهجومي لوكاس فاسكيز لإصابة وسيغيب على الأرجح عن مباراة نهاية الأسبوع.