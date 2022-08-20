رسالة وداع مؤثرة من كازيميرو إلى ريال مدريد: لقد عشت أروع قصة

وكتب كازيميرو أحد لاعبي ريال مدريد المعاصرين المتوجين بـ5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا: "لقد عشت أروع قصة فكرت فيها. آمل أن أعود يومًا ما إلى ما سيكون دائمًا بيتي. لن أتمكن من الرد على قدمه لي ريال مدريد حتى ألف عام".

وكان نادي مانشستر يونايتد أعلن أمس الجمعة أنه توصل إلى اتفاق مع ريال مدريد من أجل الحصول من الأخير على خدمات لاعب وسطه الدولي البرازيلي.

وذكرت تقارير كثيرة أن قيمة الصفقة قُدّرت بـ60 مليون يورو مع 10 ملايين كمتغيرات.

منذ وصوله إلى النادي الملكي في يناير 2013 للالتحاق بصفوف الرديف كاستيا، وهو بعمر 20 عاماً، كان كاسيميرو أحد أكثر اللاعبين تألقاً في واحدة من أكبر الفترات نجاحاً وأهمية في تاريخ ريال. وخلال الفترة التي دافع فيها عن قميص ريال مدريد فاز بـ 18 لقباً: دوري أبطال أوروبا (5)، كأس العالم للأندية (3)، كأس السوبر الأوروبي (3)، الدوري (3)، كأس الملك (1) وكأس السوبر الإسباني (3). على الصعيد الفردي، اختير أفضل لاعب في نهائي كأس السوبر الأوروبي الذي فاز به قبل أيام قليلة في العاصمة الفنلندية هلسنكي ورُشّح أيضاً للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2022.

وقال النادي الملكي في بيان له أمس "بالإضافة إلى سجله الرائع، سيمثّل كازيميرو، في ذاكرة المدريديسمو، قيم نادينا إلى الأبد. إنه لاعب مثالي بذل كل شيء من أجل ريال مدريد. ريال مدريد سيبقى دائماً، منزله، ويتمنى له ولأسرته كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من حياته".

الميرنغي أعلن أيضاً أنه سيودع لاعبه البرازيلي بحفل وصفه بالمؤسسي "يوم الاثنين المقبل، الموافق لـ 22 أغسطس، سيقام حفل مؤسسي لتكريم كازيميرو وتوديعه في سيوداد ريال مدريد (المدينة الرياضية)، بحضور الرئيس فلورنتينو بيريز وبعد الحفل، سيعقد كازيميرو مؤتمراً صحفياً في سيوداد ريال مدريد".