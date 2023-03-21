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الدوري الإسباني

خوسيه لويس مينديليبار مدرّبًا جديدًا لإشبيلية

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أعلن نادي إشبيلية اليوم الثلاثاء تعيين خوسيه لويس مينديليبار مدربًا للفريق الأول حتى نهاية الموسم الحالي.

AFP

ويخلف المدرب الإسباني (62 عامًا) سلفه الأرجنتيني المُقال خورخي سامباولي. 

وقال النادي الأندلسي في بيان نُشر على موقعه الرسمي"وقّع المدرب الباسكي عقدا حتى نهاية الموسم، في 30 حزيران/يونيو، وسيتولى تدريبه الأول مساء اليوم".

وأضاف "أنجح فترة قضاها منديليبار كمدرب كانت الفترة الثانية له في إيبار".

وتابع "استلم مهامه قبل موسم 2015-2016، وأبقى الفريق في الليغا لمدة ستة مواسم متتالية، قبل أن يهبط إلى الدرجة الثانية في نهاية موسم 2020-2021".

وستكون أول مباراة لمنديليبار مع إشبيلية، صاحب المركز الرابع عشر في الدوري الإسباني والذي يصارع من أجل تفادي الهبوط إلى الدرجة الثانية،  في الأول من نيسان/أبريل المقبل عقب فترة التوقف الدولية، برحلة إلى قادش الذي يتأخر بفارق الأهداف عن إشبيلية في الترتيب.

الدوري الإسباني إشبيلية خوسيه لويس مينديليبار
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