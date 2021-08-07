English
العربية
دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020
الدوري الإسباني

تقارير صحفية تتحدث عن رغبة أغويرو في فسخ تعاقده مع برشلونة

من قبل

ذكرت تقارير صحفية مختلفة أن المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو يسعى لفسخ تعاقده مع فريقه الحالي برشلونة الإسباني وذلك عقب الإعلان رسمياً عن رحيل الأسطورة ليونيل ميسي عن صفوف العملاق الكاتالوني.

Reuters

وقالت وسائل إعلام إسبانية إن أغويرو شعر بالغضب والخداع عقب الإعلان رسميا عن رحيل ميسي عن برشلونة، إذ أن وجود ميسي في الفريق كان من أهم أسباب انضمام أغويرو إليه ليحقق حلمه أخيراً باللعب بجوار أسطورة الأرجنتين والكرة العالمية.

وأوردت التقارير الكاتالونية أن أغويرو كلف محامييه بمراجعة شروط عقده مع برشلونة.

ووقع أغويرو (32 عاماً)، أفضل هداف في تاريخ مانشستر سيتي برصيد 260 هدفاً في مختلف المسابقات، عقداً مع برشلونة نهاية شهر أيار/مايو الماضي، "مع بند جزائي لفسخه بقيمة 100 مليون يورو (122 مليون دولار)" ، بحسب ما أضاف برشلونة في بيانه وقتها.
 

الدوري الإسباني ليونيل ميسي برشلونة سيرخيو أغويرو
السابق لابورتا لا يريد أن يعطي آمالاً
اقرأ
لابورتا لا يريد أن يعطي آمالاً كاذبة ويتحدث عن حقبة ما بعد ميسي
التالي

آخر الأحداث

>