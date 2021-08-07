تقارير صحفية تتحدث عن رغبة أغويرو في فسخ تعاقده مع برشلونة

وقالت وسائل إعلام إسبانية إن أغويرو شعر بالغضب والخداع عقب الإعلان رسميا عن رحيل ميسي عن برشلونة، إذ أن وجود ميسي في الفريق كان من أهم أسباب انضمام أغويرو إليه ليحقق حلمه أخيراً باللعب بجوار أسطورة الأرجنتين والكرة العالمية.

وأوردت التقارير الكاتالونية أن أغويرو كلف محامييه بمراجعة شروط عقده مع برشلونة.

ووقع أغويرو (32 عاماً)، أفضل هداف في تاريخ مانشستر سيتي برصيد 260 هدفاً في مختلف المسابقات، عقداً مع برشلونة نهاية شهر أيار/مايو الماضي، "مع بند جزائي لفسخه بقيمة 100 مليون يورو (122 مليون دولار)" ، بحسب ما أضاف برشلونة في بيانه وقتها.

