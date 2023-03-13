بهدف متأخر لموراتا ...أتليتيكو مدريد يخطف الفوز من أرض جيرونا

وجاء هدف موراتا في الدقيقة 90+1 ليصل أتليتيكو إلى النقطة 48 في المركز الثالث.

أما جيرونا فتوقف رصيده عند النقطة 30 في المركز الثاني عشر.

وسجل موراتا الذي دخل بديلاً للهولندي ممفيس ديباي في الدقيقة 62، هدف الفوز بعد ركلة ركنية من الفرنسي أنطوان غريزمان تحولت من الأرجنتيني أنخيل كوريا وتابعها المهاجم الدولي الاسباني بقدمه اليسرى في الشباك.

وألغى الحكم بداية الهدف بداعي التسلل على موراتا، إلا أنه عاد إلى حكم الفيديو المساعد "في آيه آر" لتأكيد صحة الهدف العاشر لموراتا هذا الموسم في "لا ليغا".

وخاض "روخيبلانكوس" اللقاء منتشياً من فوزه الكبير على إشبيلية 6-1 قبل 9 أيام، وقبلها تعادله في ديربي العاصمة أمام الجار اللدود ريال 1-1.

كما لم يذق رجال المدرب الأرجنتيني دييغو سيموني طعم الخسارة في "لا ليغا" منذ 8 كانون الثاني/يناير وسقوطه أمام برشلونة 0-1.