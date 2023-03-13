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الدوري الإسباني

بهدف متأخر لموراتا ...أتليتيكو مدريد يخطف الفوز من أرض جيرونا

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سجل ألفارو موراتا هدفاً متأخراً منح من خلاله الفوز لفريقه أتليتيكو مدريد 1-0 على جيرونا، الإثنين في ختام المرحلة 25 من الدوري الإسباني.

AFP

وجاء هدف موراتا في الدقيقة 90+1 ليصل أتليتيكو إلى النقطة 48 في المركز الثالث.

أما جيرونا فتوقف رصيده عند النقطة 30 في المركز الثاني عشر.

وسجل موراتا الذي دخل بديلاً للهولندي ممفيس ديباي في الدقيقة 62، هدف الفوز بعد ركلة ركنية من الفرنسي أنطوان غريزمان تحولت من الأرجنتيني أنخيل كوريا وتابعها المهاجم الدولي الاسباني بقدمه اليسرى في الشباك.

وألغى الحكم بداية الهدف بداعي التسلل على موراتا، إلا أنه عاد إلى حكم الفيديو المساعد "في آيه آر" لتأكيد صحة الهدف العاشر لموراتا هذا الموسم في "لا ليغا".

وخاض "روخيبلانكوس" اللقاء منتشياً من فوزه الكبير على إشبيلية 6-1 قبل 9 أيام، وقبلها تعادله في ديربي العاصمة أمام الجار اللدود ريال 1-1.

كما لم يذق رجال المدرب الأرجنتيني دييغو سيموني طعم الخسارة في "لا ليغا" منذ 8 كانون الثاني/يناير وسقوطه أمام برشلونة 0-1.

أتلتيكو مدريد الدوري الإسباني - La Liga ألفارو موراتا جيرونا أتليتيكو مدريد
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