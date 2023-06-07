برشلونة يصدر بياناً رسمياً بشأن ميسي

وذكر البيان: "أنه يوم الاثنين، 5 يونيو، أبلغ خورخي ميسي، والد اللاعب وممثله، رئيس النادي جوان لابورتا بقرار اللاعب الانضمام إلى إنتر ميامي، على الرغم من برشلونة قدم عرضاً للاعب، في ضوء رغبة كل من برشلونة وليونيل ميسي أن يعود لارتداء قميص البلاوغرانا".
وأضاف: "لقد تفهم واحترم الرئيس لابورتا قرار ميسي بالرغبة في المنافسة في دوري بمطالب أقل، بعيدًا عن الأضواء والضغط الذي تعرض له في السنوات الأخيرة".
ووافق كل من جوان لابورتا وخورخي ميسي أيضًا على العمل معًا لإقامة تكريم يليق باللاعب الذي كان وما زال وسيظل محبوبًا من قبل برشلونة.