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الدوري الإسباني

الأرجنتيني بيكاسيسي مدرباً لإلتشي

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أعلن نادي إلتشي صاحب المركز العشرين الأخير في الدوري الإسباني لكرة القدم الثلاثاء تعيين الأرجنتيني سيباستيان بيكاسيسي مدرباً لفريقه خلفاً لبابلو ماتشين المقال من منصبه الإثنين.

AFP

وبات بيكاسيسي رابع مدرب لإلتشي هذا الموسم بعد ماتشين وفرانسيسكو رودريغيس والأرجنتيني خورخي ألميرون.

وستكون مهمة بيكاسيسي الذي شغل منصب المدرب المساعد لمواطنه خورخي سامباولي خلال إشراف الأخير على منتخبي بلاده وتشيلي، واضحة وتتمثل في تفادي هبوطه الى الدرجة الثانية.

وتبدو المهمة صعبة بما أن النادي فاز بمباراتين فقط حتى الآن هذا الموسم ويحتل المركز الاخير بفارق 14 نقطة عن إسبانيول صاحب المركز السابع عشر (27 نقطة) الذي يبقي صاحبه في الدرجة الأولى.

ويملك إلتشي 13 نقطة مقابل 26 لفالنسيا وألميريا صاحبي المركزين الثمن عشر والتاسع عشر تواليا والمؤديين إلى الدرجة الثانية أيضاً.
 

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