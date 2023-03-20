إلتشي يقيل مدربه ماتشين

ويغادر مدرب إشبيلية وإسبانيول السابق إلتشي بعد أشهر معدودة على استلامه المهمة في تشرين الثاني/نوفمبر، حين كان الفريق في منطقة الهبوط أيضاً.

وقال النادي في بيان "لن يواصل بابلو ماتشين مهمته كمدرب للفريق الأول" الذي انتظر حتى الشهر الماضي ليحقق فوزه الأول في الدوري هذا الموسم بعد سلسلة من 19 مباراة من دون أي انتصار.

وتأتي إقالة ابن الـ47 عاماً بعدما جمع الفريق 4 نقاط من المباراتين اللتين سبقتا خسارة الأحد أمام سوسييداد، ليصبح بالتالي ثالث مدرب يقيله النادي هذا الموسم بعد الأرجنتيني خورخي ألميرون وفرانسيسكو رودريغيس.

