إشبيلية يمدد لمدربه مينديليبار حتى 2024 بعد لقب يوروبا ليغ

وصل مينديليبار إلى الاندلس في آذار/مارس الماضي بعقد قصير الأمد حتى نهاية الموسم خلفًا للأرجنتيني خورخي سامباولي، لمساعدة الفريق في تفادي الهبوط.

نجح في الارتقاء بإشبيلية إلى المركز الثاني عشر في الليغا وقاده إلى لقبه السابع في الدوري الأوروبي على حساب روما الإيطالي بركلات الترجيح الاسبوع الماضي.

في طريقه إلى النهائي، أقصى كل من مانشستر يونايتد الإنكليزي ويوفنتوس الإيطالي وألحق بالبرتغالي جوزيه مورينيو أول خسارة في نهائي قاري في مسيرته التدريبية.

وقال نائب رئيس إشبيلية خوسيه ماريا دل نيدو كاراسكو لإذاعة "ديبورتيس كوبي سيفيا" إن مينديلبار جدد عقده قبل أن ينشر موقع النادي الخبر على موقعه.