ووقّع ديكلان رايس (29) والجزائري سعيد بن رحمة (90+4) هدفي الفريق الفائز.

وضمن ذات المجموعة غنم دينامو زغرب الكرواتي النقاط الثلاث من رحلته إلى بلجيكا بفوزه على جينك بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها كل لوكا إيفانوسيك (10) وبرونو بيتكوفيتش (45+3) و(67) من ركلتي جزاء.

ورفع وست هام رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة بفارق ثلاث نقاط عن دينامو زغرب الثاني والذي يتقدّم على جينك بفارق الأهداف.

في المقابل يتذيّل رابيد فيينا الترتيب دون رصيد من النقاط.

مرسيليا يتعادل مع غلطة سراي

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة أولمبيك مرسيليا الفرنسي وضيفه غلطة سراي التركي في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة.

وضمن ذات المجموعة حقق لاتسيو الإيطالي فوزاً ثميناً على ضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي بثنائية نظيفة سجّلها كل من توما باسيتش (13) باتريسيو غابارون (38).

ويتصدّر غلطة سراي المجموعة برصيد 4 نقاط بفارق نقطة عن لاتسيو الثاني ونقطتين عن مرسيليا في حين ظل لوكوموتيف موسكو رابعاً بنقطة يتيمة.

النجم الأحمر يواصل التألّق

وفي المجموعة السادسة فاز سبورتينغ براغا البرتغالي على ضيفه ميتييلاند الدنماركي 3-1.

وضمن ذات المجموعة تغلّب النجم الأحمر الصربي على مستضيفه لودوغوريتس رازغراد البلغاري بهدف دون رد.

ويتصدّر النجم الأحمر المجموعة برصيد 6 نقاط بفارق ثلاث نقاط عن سبورتينغ براغا في حين يملك كل من لودوغوريتس وميتييلاند نقطة يتيمة.