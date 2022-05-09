وأوضح النادي أنه سيعرض بث المباراة النهائية لفريقهم أمام غلاسكو رينجرز الإسكتلندي لعشرة ألاف مشجع في الملعب، عبر شاشة عملاقة تبلغ مساحتها نحو أربعمئة متر مربع حيث يطمح الفريق الألماني إلى مواصلة التألق والتتويج باللقب الأوروبي.
نهائي يوروبا ليغ على شاشة عملاقة في ملعب آينتراخت
وأوضح النادي أنه سيعرض بث المباراة النهائية لفريقهم أمام غلاسكو رينجرز الإسكتلندي لعشرة ألاف مشجع في الملعب، عبر شاشة عملاقة تبلغ مساحتها نحو أربعمئة متر مربع حيث يطمح الفريق الألماني إلى مواصلة التألق والتتويج باللقب الأوروبي.
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