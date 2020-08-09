نزال قوي بين إنتر ميلان وباير ليفركوزن من قبل beIN SPORTS August 9, 2020 20:47 0:32 دقيقة يحاول إنتر ميلان الإيطالي المضي قدماً نحو نصف نهائي الدوري الأوروبي "اليوروبا ليغ" عندما يواجه باير ليفركوزن الألماني في ربع نهائي المسابقة. تقارير إخبارية الدوري الأوروبي إنتر ميلان باير ليفركوزن -آخر الفيديوهات 1:39 دقيقة صلاح ينحت اسمه في المفكرة الوردية لدوري الأبطال 0:30 دقيقة الـ"يونايتد" من أجل إزاحة كوبنهاغن 0:32 دقيقة نزال قوي بين إنتر ميلان وباير ليفركوزن 0:16 دقيقة شاهد سحر مهارات نيمار في تدريبات باريس سان جيرمان 0:54 دقيقة بوكا جونيورز يتوصل لاتفاق مع نجمه تيفيز 0:45 دقيقة أتالانتا يفقد حارس مرماه غوليني أمام سان جيرمان 0:45 دقيقة مبابي يشترك في تدريبات سان جيرمان 1:47 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 1:34 دقيقة سواريز: "ندرك صعوبة المهمة" 3:44 دقيقة برشلونة يزيح نابولي ويعبر لربع نهائي الأبطال