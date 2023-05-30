مينديليبار: "نمتلك الأسلحة اللازمة للفوز على روما" من قبل beIN SPORTS May 30, 2023 20:22 21:22 دقيقة أكد مدرب إشبيلية خوسيه لويس مينديليبار أن فريقه يمتلك الأسلحة اللازمة لتحقيق الفوز على روما في نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم. مقابلات الدوري الأوروبي إشبيلية يوروبا ليغ خوسيه لويس مينديليبار -آخر الفيديوهات 21:22 دقيقة مينديليبار: "نمتلك الأسلحة اللازمة للفوز على روما" 11:27 دقيقة مورينيو: "إشبيلية يمتلك تاريخاً كبيراً في البطولة" 5:33 دقيقة ويلد يفجر المفاجأة ويُقصي ميدفيديف من الدور الأول 3:20 دقيقة البرازيل لا زالت تبحث عن ربان 0:45 دقيقة تقارير صحفية: بيلينغهام على مشارف ريال مدريد 1:22 دقيقة مدرب لوتون تاون: متحمسون لمقارعة الكبار 0:47 دقيقة المحكمة الرياضية توافق على طلب يوفنتوس 0:58 دقيقة ليفربول يعيّن الألماني شمادتكه مديراً رياضياً 5:30 دقيقة بداية موفّقة لأنس جابر في بطولة رولان غاروس 2:44 دقيقة باريس سان جيرمان يحقق لقباً جديداً بعد موسم معقد