مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي

معلومات البث المباشر لمباراة برشلونة ونابولي

مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من العيار الثقيل.

وفرضت مباراة برشلونة ونابولي نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS اليوم الخميس نظراً لقيمة وعراقة الفريقين ورغبتهما في المضي قدماً ضمن منافسات البطولة القارية.

ويطمح فريق المدرب تشافي إرنانديث لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل كسب الأسبقية قبل خوض موقعة الإياب الأسبوع المقبل على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا".

في المقابل لن يكون نابولي صيداً يسيراً للفريق الكاتالوني وقد يشكّل عقبة حقيقية أمام طموحات البلاوغرانا القارية.

مباراة برشلونة ونابولي - معلومات البث مباشر

مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS 1 PREMIUM.

وستبث مباراة برشلونة ونابولي اليوم الخميس على الساعة 20:45 بتوقيت مكة المكرمة، تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة برشلونة ونابولي أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، للاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

