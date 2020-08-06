مواجهة واعدة بين ليفركوزن وغلاسكو من قبل beIN SPORTS August 6, 2020 12:24 1:56 دقيقة يطمح باير ليفركوزن الألماني لبلوغ مراحل متقدمة من مسابقة الدوريّ الأوروبيّ هذا الموسم عندما يواجه غلاسكو رينجرز الاسكتلندي ضمن إياب ثمن نهائيّ المسابقة. تقارير إخبارية الدوري الأوروبي باير ليفركوزن الألماني غلاسكو رينجرز -آخر الفيديوهات 2:19 دقيقة الأندية المصرية تواصل استعداداتها 2:34 دقيقة فاينورد يفتح تدريباته أمام جماهيره 2:11 دقيقة كيف سيكون ظهور الأندية الفرنسية أوروبياً؟ 2:11 دقيقة ألمانيا مرشحة لتحقيق مكاسب كبيرة 1:56 دقيقة مواجهة واعدة بين ليفركوزن وغلاسكو 1:23 دقيقة هل سينجح روما في الإطاحة بالفريق الأندلسي؟ 2:36 دقيقة إشبيلية يسعى لاسترجاع أمجاده في الدوري الأوروبي 0:44 دقيقة انتر ميلان يضم رسمياً أليكسيس من مانشستر يونايتد سانتوس البرازيلي يقيل المدرب فيريرا 2:02 دقيقة كريس بول يقود ثاندر للفوز على ليكرز