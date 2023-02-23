مهمة شبه مستحيلة في انتظار آيندهوفن من قبل beIN SPORTS February 23, 2023 10:53 2:48 دقيقة مهمة شبه مستحيلة في انتظار آيندهوفن الذي يستقبل إشبيلية الإسباني في إياب الدور المؤهل لثمن النهائي من الدوري الأوروبي. الفريق الهولندي كان قد خسر بثلاثةِ أهداف نظيفة في مباراة الذهاب ويشكو من بعضِ الغيابات. الدوري الأوروبي آيندهوفن إشبيلية -آخر الفيديوهات 1:39 دقيقة مدافع أتليتيكو مدريد يتحدث عن الديربي المنتظر 2:48 دقيقة مهمة شبه مستحيلة في انتظار آيندهوفن 2:51 دقيقة روما مورينيو في مواجهة مفترق طرق 0:34 دقيقة مهمة صعبة ليوفنتوس على الأراضي الفرنسية 2:15 دقيقة حامل اللقب الهلال السعودي يواجه فولاد خوزستان 2:39 دقيقة استاد الثمامة مسرحاً لقمة الدحيل والشباب 4:02 دقيقة مان يونايتد - برشلونة المعركة الفنية الثانية للحسم 1:11 دقيقة ماذا قال محرز بعد تعادل مانشستر سيتي مع لايبتسيغ؟ 1:27 دقيقة لوكاكو يعبّر عن سعادته بإحرازه هدف الفوز على بورتو 4:01 دقيقة التعادل يحسم مواجهة لايبتسيغ ومانشستر سيتي