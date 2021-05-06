

تأهل مانشستر يونايتد إلى نهائي الدوري الأوروبي رغم انتهاء مباراته مع مضيفه روما بفوز الأخير 3-2 في إياب نصف نهائي المسابقة.

ودخل مانشستر يونايتد المباراة بأفضلية كبيرة بعدما حسم مواجهة الذهاب بنتيجة عريضة 6-2، ليتأهل بفضل تفوقه بمجموع المباراتين (8-5).

وكان روما الطرف الأفضل في الشوط الأول وأضاع له الأرميني مخيتاريان فرصة افتتاح التسجيل بأكثر من مناسبة ليأتي الرد بهدف الأوروغوياني إدينسون كافاني الذي كسر مصيدة التسلل وهز شباك الفريق الإيطالي (39).

وعقّد كافاني الأمور على روما، إذ دخل الشوط الثاني وهو بحاجة لتسجيل خمسة أهداف للتأهل الأمر الذي فرض نفسه على أداء زملاء البوسني دزيكو فظهر التسرع في أكثر من مناسبة بالدقائق العشرة الأولى.

ونجح دزيكو في تسجيل التعادل (57) قبل أن يضيف كريستانتي هدف التقدم بعد ثلاث دقائق فقط.

ومع أن كافاني أعاد الأمور لنقطة البداية بهدف التعادل (68) لكن البولندي زيلينسكي سجل هدف التقدم مجدداً (83).

ولم يسعف الوقت روما في خطف التأهل بسبب تألق الإسباني دي خيا.

وسيلعب مانشستر يونايتد في النهائي مع فياريال الإسباني الذي تأهل على حساب أرسنال الإنكليزي في نصف النهائي الآخر.