لاميلا: "مباراة صعبة " من قبل beIN SPORTS June 1, 2023 00:27 0:50 دقيقة تحدّث الأرجنتيني إيريك لاميلا عن فوز إشبيلية بلقب الدوري الأوروبي مشيراً إلى أن هذا التتويج جاء أمام فريق دافع عن ألوانه سابقاً. مقابلات الدوري الأوروبي إشبيلية لاميلا -آخر الفيديوهات 1:59 دقيقة بونو يسترجع ذكريات كأس العالم 3:16 دقيقة مراسم تتويج إشبيلية بلقب الدوري الأوروبي 0:50 دقيقة لاميلا: "مباراة صعبة " 0:51 دقيقة راكيتيتش: "أمر لا يصدق" 6:13 دقيقة إشبيلية يفوز بلقب الدوري الأوروبي للمرة السابعة 6:44 دقيقة دجوكوفيتش يعبر بصعوبة إلى ثالث أدوار رولان غاروس 0:30 دقيقة الاتحاد المنستيري إلى دور المجموعات 0:26 دقيقة سابالينكا إلى الدور القادم في رولان غاروس 0:55 دقيقة البرازيل تتخطى تونس وتبلغ ربع النهائي 5:22 دقيقة ألكاراث يواصل طريقه بنجاح في رولان غاروس