كريستيانو رونالدو ضمن تشكيلة الـ"يونايتد" من قبل beIN SPORTS October 27, 2022 14:16 2:52 دقيقة أكد الهولندي إيريك تن هاخ، مدربُ مانشستر يونايتد، عودة البرتغالي كريستيانو رونالدو لقائمة الفريق التي ستواجه شيريف تيراسبول في الدوري الأوروبي "اليوربا ليغ". تقارير إخبارية الدوري الأوروبي مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو -آخر الفيديوهات 1:46 دقيقة سامورا: كأس العالم FIFA قطر 2022™ستكون فريدة 1:08 دقيقة مدرب المنتخب المكسيكي يعلن القائمة الأولية 0:41 دقيقة قمّة مرتقبة بين فيورنتينا وإسطنبول باشاكشهير 0:27 دقيقة صدام مرتقب بين آيندهوفن وآرسنال 2:52 دقيقة كريستيانو رونالدو ضمن تشكيلة الـ"يونايتد" 0:49 دقيقة الكاف يحدد موعد الكشف عن مستضيف أمم إفريقيا 2025 1:37 دقيقة روما مُطالبٌ بالفوز في فنلندا 2:46 دقيقة متاعب ليكرز مستمرة ويانيس يتخطى حاجز الأربعين 1:06 دقيقة إنزاغي يثمّن إنجاز إنتر 1:06 دقيقة ماذا قال كلوب بعد التأهل إلى ثمن النهائي ؟