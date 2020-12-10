قمة منتظرة بين نابولي وسوسييداد في الدوري الأوروبي من قبل beIN SPORTS December 10, 2020 09:59 2:12 دقيقة صراع تحبس فيه الأنفاس بين نابولي الإيطالي وريال سوسييداد الإسباني من أجل قطع ورقة العبور للدور القادم في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ". تقارير إخبارية نابولي ريال سوسييداد -آخر الفيديوهات 3:30 دقيقة فوز منطقي لمانشستر سيتي المتصدر على مرسيليا 3:49 دقيقة تعادل غير مفيد لإنتر وشاختار 0:00 دقيقة بايرن ميونيخ يحقق فوزه الخامس 4:01 دقيقة ريال مدريد وبوروسيا مونشنغلادباخ إلى ثمن نهائي 3:15 دقيقة أتلتيكو مدريد يلتحق بركب المتأهلين لثمن النهائي 4:20 دقيقة ليفربول يتعادل مع مستضيفه ميتييلاند 3:40 دقيقة أتالانتا يُقصي أياكس ويتأهل إلى ثمن النهائي 4:52 دقيقة سان جيرمان المتأهل يكتسح باشاكشهير ويتصدر مجموعته 0:42 دقيقة صلاح يصبح الهداف التاريخي لليفربول في دوري الأبطال 6:06 دقيقة فينغر يدعو لإيجاد حلول فعالة لمواجهة العنصرية