فياريال أمام فرصة لقطع بطاقة العبور نحو النهائي من قبل beIN SPORTS May 6, 2021 10:50 2:06 دقيقة يشد فياريال الرحال إلى إنكلترا لخوض موقعةِ إياب نصف نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "اليوروبا ليغ" أمام أرسنال اليوم الخميس. تقارير إخبارية الدوري الأوروبي أرسنال فياريال -آخر الفيديوهات 1:11 دقيقة فينغر: تأهل تشيلسي وسيتي يعكس قوة الكرة الإنكليزية 1:24 دقيقة كورتوا يعترف: من الصعب تسجيل الأهداف في تشيلسي 1:31 دقيقة توخيل: "نستحق الوصول إلى النهائي" 1:05 دقيقة ماونت: "علينا الآن إنهاء المهمة وحسم اللقب" 4:11 دقيقة تشيلسي الرائع يقصي ريال مدريد ويتأهل للنهائي 6:33 دقيقة بوفون سيغادر يوفنتوس في نهاية الموسم 0:29 دقيقة نادال دون عناء يتجاوز عقبة مواطنه ألكاراث 1:09 دقيقة بارتي تضرب موعداً مع بادوسا في نصف نهائي مدريد 0:41 دقيقة الجماهير ستعود إلى مدرجات ملاعب الـ"بريميرليغ" 2:51 دقيقة ريال مدريد يسعى لانتزاع بطاقة العبور إلى النهائي