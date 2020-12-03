وضمن ذات المجموعة، تعادل كلوج الروماني بدون أهداف مع ضيفه سسكا صوفيا البلغاري.

واحتفظ روما، المتأهل لدور الـ32 في البطولة منذ المرحلة الماضية، بصدارة ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة، فيما ظل يونغ بويز في المرتبة الثانية بسبع نقاط، بفارق نقطتين فقط أمام كلوج، صاحب المركز الثالث بخمس نقاط، في حين بقي سسكا صوفيا في مؤخرة الترتيب بنقطتين.

وتناوب على تسجيل أهداف فريق "الذئاب" كل من الإسباني بورخا مايورال (44) وريكاردو كالافيوري (59) والبوسني إيدين دزيكو (81) بينما وقّع الكاميروني جان بيار نسامي هدف يونغ بويز الوحيد (34).

وستكون الجولة الأخيرة حاسمة للتعرف على هوية الفريق الثاني الذي سيرافق روما الضامن للصدارة لدور الـ32 إذ سيلتقي يونغ بويز مع ضيفه كلوج.