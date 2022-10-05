تحطيم رقم فيرغسون لا يشغل بال مورينيو من قبل beIN SPORTS October 5, 2022 21:23 1:36 دقيقة أكد البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما أن تحطيم رقم الأسطورة السير أليكس فيرغسون في عدد الانتصارات الأوروبية لا يشغل باله نهائيا، حيث أن تركيزه منصب حاليا على قيادة الفريق لتحقيق الفوز في مباراة ريال بيتيس الصعبة. مقابلات الدوري الأوروبي جوزيه مورينيو أليكس فيرغسون روما -آخر الفيديوهات 0:43 دقيقة ميسي يواصل التوهّج مع باريس سان جيرمان 2:23 دقيقة لقاءان مرتقبان لأتلانتا وميلووكي في أبو ظبي 1:36 دقيقة تحطيم رقم فيرغسون لا يشغل بال مورينيو 0:40 دقيقة زالتسبورغ يحقق فوزاً ثميناً على دينامو زغرب 5:07 دقيقة لايبتسيش يتجاوز عقبة سلتيك بنجاح 0:33 دقيقة كوالالمبور الماليزي يتأهل إلى النهائي 0:35 دقيقة تشابي ألونسو مدرباً لباير ليفركوزن 0:59 دقيقة تخصيص كورنيش الدوحة للمشاة بدءا من الأول من نوفمبر 0:51 دقيقة تعرّف على خطوات تفعيل بطاقة "هيّا" 2:08 دقيقة كولن سميث يتطلّع لانطلاق منافسات مونديال قطر