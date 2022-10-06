البلجيكي يورب فيرتسن أحرز هدف التقدم لمصلحة الضيوف منذ الدقيقة العاشرة، وعاد اللاعب ذاته ليضاعف أسبقية آيندهوفن بهدف شخصي ثان دونه عند الدقيقة 15.

وفي الدقيقة الثانية والعشرين رفع كودي غاكبو حصة الهولنديين إلى ثلاثة أهداف، ثم سجل تشافي سيمونز الهدف الرابع بحلول الدقيقة 35، وعاد القائد كودي غاكبو ليدون الهدف الخامس لمصلحة الضيوف في الدقيقة 56، فيما دون جوناتان أوكيتا هدف زيوريخ في الدقيقة 87.

ولحساب المجموعة الثالثة، تعادل هلسنكي مع ضيفه لودوغورتس بهدف لمثله.

هدف السبق كان للزوار عبر لأرجنتيني ماتياس تيسيرا في الدقيقة العاشرة. وبعد عشر دقائق من الاستراحة تمكن بيرباريم هيتماي من إدراك التعادل للمضيف هلسنكي.

موناكو يهزم طرابزون سبور

وفي المجموعة الثامنة، لحق موناكو الفرنسي بفوزه على ضيفه طرابزون سبور التركي المنقوص 3-1 بمنافسه فرنسفاروشي المجري الذي خسر أمام مضيفه النجم الأحمر الصربي 1-4.

ورفع موناكو رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني متساوياً مع فرنسفاروشي المتصدر الذي كان خسر أمامه صفر-1 في الجولة الماضية، فيما يحتل طرابزون سبور المركز الثالث أمام النجم الأحمر مع 3 نقاط لكل منهما.

وحسم نادي الإمارة اللقاء لصالحه في الشوط الأوّل بتسجيله هدفين عبر وسام بن يدر (14 ومن ركلة جزاء 45+2)، قبل أن يضيف الثالث في الثاني بفضل مدافعه أكسيل ديسازي (56).

وخاض طرابزون سبور معظم المباراة بعشرة لاعبين اثر طرد الأوروغوياني ماكسيميليانو غوميس الذي ضرب بيده وجه المالي محمد كامارا وذلك بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد "في آيه آر".

وقلّص المهاجم البديل اليوناني أناستاسيوس باكاسيتاس النتيجة في الدقيقة 72.

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