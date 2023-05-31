وافتتح باولو ديبالا التسجيل لروما في الدقيقة 35 ثم أدرك إشبيلية التعادل بواسطة جيانلوكا مانشيني الذي سجل خطأ في مرماه (55).

أرقام من المباراة النهائية:

أول لقب كبير للمدرب خوسيه لويس مينديليبار في مسيرته التدريبية.

7 من آخر 11 لقباً للدوري الأوروبي كانت من نصيب المدربين الإسبان.

جوزيه مورينيو يخسر نهائياً لأول مرة بعد تحقيق الفوز في جميع المباريات النهائية الخمس السابقة التي خاضها في المسابقات الأوروبية.

ثاني لقب لياسين بونو في الدوري الأوروبي بعد اللقب الأول في موسم 2019-2020.

ثاني لقب ليوسف النصيري في الدوري الأوروبي بعد اللقب الأول في موسم 2019-2020.

بات كل من بونو والنصيري أول لاعبين عربيين يحرزان لقبين في الدوري الأوروبي.

مباراة إشبيلية وروما - الأحداث الهامة

إشبيلية يحسم اللقب على حساب روما بركلات الترجيح 4-1

نتيجة المباراة ستحسمها ركلات الترجيح!

كانت الفترة الثانية رتيبة إلا أن أواخرها حمل فرصة خطيرة جسدها مدافع روما كريس سمولينغ برأسية اصطدمت بالعارضة.

اتسمت الحصة الإضافية الأولى بالحذر والحيطة فغابت الفرص عن هذه الفترة.

نهاية المواجهة في وقتها الأصلي بالتعادل 1-1.

55: الفريق الأندلسي يدرك التعادل بهدف عكسي سجله مانشيني في شباك زميله الحارس روي باتريسيو (1-1).

عودة المباراة في شوطها الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم روما على إشبيلية 1-صفر.

45+6: تصويبة راكيتيتش القوية ردّها القائم

35: ديبالا يفتتح التسجيل لفريق روما

12: الحارس المغربي بونو ينقذ شباك إشبيلية بمهارة كبيرة

بداية مواجهة نهائي الـ"يوروبا ليغ" على أرضية بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست.

التشكيلة الأساسية:

إشبيلية

⚪️🔴 The Sevilla team aiming to make history...#UELfinal pic.twitter.com/Ng0qHpzdQq — UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 31, 2023

روما