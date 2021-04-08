متابعة: فراس بن أحمد

وسجل كل من ماركوس راشفورد (31) والبرتغالي برونو فيرنانديز (90 من ركلة جزاء) هدفي الفريق الإنكليزي.



مانشستر يونايتد وغرناطة - التفاصيل والأحداث

نهاية المباراة بفوز مانشستر يونايتد على غرناطة بهدفين دون رد.

سجل برونو فرنانديز 19 من 20 ركلة جزاء نفذها مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات.

دق 90: غرناطة ومانشستر يونايتد| فيرنانديز يسجل الهدف الثاني لمانشستر يونايتد من ركلة جزاء (2-صفر)

دق 83: غرناطة ومانشستر يونايتد| البرتغالي فيرنانديز يضيع فرصة تسجيل الهدف الثاني للفريق الإنكليزي بعد أن أقفل عليه الحارس روي سيلفا احداثيات المرمى.

دق 75: غرناطة ومانشستر يونايتد| مواجهة بنسق ضعيف أحياناً ومتوسط أحياناً أخرى

دق 58: غرناطة ومانشستر يونايتد| هاري ماغواير، قائد اليونايتد، يصوب ومحاولته دون خطورة على حصون غرناطة.

دق 50: غرناطة ومانشستر يونايتد| الحارس دي خيا يُبطل مفعول تصويبة البرازيلي كينيدي (غرناطة).

عودة المباراة في شوطها الثاني

ماركوس راشفورد هو رابع لاعب من الدوري الإنكليزي الممتاز يسجل 20 هدفاً في جميع المسابقات هذا الموسم بعد هاري كين (29) والمصري محمد صلاح (27) وبرونو فرنانديز (23).

راشفورد هو أول لاعب إنكليزي يسجل ثمانية أهداف لصالح مانشستر يونايتد في المنافسات الأوروبية في موسم واحد (باستثناء التصفيات) منذ بوبي تشارلتون في 1964-1965.



نهاية الشوط الأول بتقدم مانشستر يونايتد على غرناطة بهدف دون مقابل.

دق 41: غرناطة ومانشستر يونايتد| هيريرا اقترب من إدراك التعادل لأصحاب الأرض بعد أن اصطدمت كرته بالقائم.

دق 31: غرناطة ومانشستر يونايتد| راشفورد يفتتح التسجيل للفريق الإنكليزي (1-صفر) بعد تمريرة مميزة من المدافع فيكتور لينديلوف.

دق 29: غرناطة ومانشستر يونايتد| كرة سولدادو مهاجم غرناطة في الشباك الصغيرة

دق 27: غرناطة ومانشستر يونايتد| راشفورد أراد أن يخدع الحارس بكرة حاول ركنها في الزاوية البعيدة لكن محاولته مرت فوق المرمى.

دق 22: غرناطة ومانشستر يونايتد| نسق رتيب وممل بين غرناطة ومانشستر يونايتد.

دق 20: غرناطة ومانشستر يونايتد| تصويبة راشفورد من كرة ثابتة علت المرمى

دق 15: غرناطة ومانشستر يونايتد| الفريق الإنكليزي يضيق الخناق على غرناطة في هذه الأثناء

دق 10: غرناطة ومانشستر يونايتد| مباراة متوازنة بين الفريقين ودون وجود لفرص خطيرة لحد الآن

بداية المباراة على أرضية ملعب نويفو لوس كارمينيس

غرناطة هو الفريق الإسباني الـ11 الذي يواجه مانشستر يونايتد الإنكليزي في مختلف المنافسات الأوروبية.

مانشستر يونايتد وغرناطة| التشكيلة الأساسية

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