متابعة: فراس بن أحمد
وسجل كل من ماركوس راشفورد (31) والبرتغالي برونو فيرنانديز (90 من ركلة جزاء) هدفي الفريق الإنكليزي.
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مانشستر يونايتد وغرناطة - التفاصيل والأحداث
نهاية المباراة بفوز مانشستر يونايتد على غرناطة بهدفين دون رد.
- سجل برونو فرنانديز 19 من 20 ركلة جزاء نفذها مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات.
دق 90: غرناطة ومانشستر يونايتد| فيرنانديز يسجل الهدف الثاني لمانشستر يونايتد من ركلة جزاء (2-صفر)
دق 83: غرناطة ومانشستر يونايتد| البرتغالي فيرنانديز يضيع فرصة تسجيل الهدف الثاني للفريق الإنكليزي بعد أن أقفل عليه الحارس روي سيلفا احداثيات المرمى.
دق 75: غرناطة ومانشستر يونايتد| مواجهة بنسق ضعيف أحياناً ومتوسط أحياناً أخرى
دق 58: غرناطة ومانشستر يونايتد| هاري ماغواير، قائد اليونايتد، يصوب ومحاولته دون خطورة على حصون غرناطة.
دق 50: غرناطة ومانشستر يونايتد| الحارس دي خيا يُبطل مفعول تصويبة البرازيلي كينيدي (غرناطة).
عودة المباراة في شوطها الثاني
- ماركوس راشفورد هو رابع لاعب من الدوري الإنكليزي الممتاز يسجل 20 هدفاً في جميع المسابقات هذا الموسم بعد هاري كين (29) والمصري محمد صلاح (27) وبرونو فرنانديز (23).
- راشفورد هو أول لاعب إنكليزي يسجل ثمانية أهداف لصالح مانشستر يونايتد في المنافسات الأوروبية في موسم واحد (باستثناء التصفيات) منذ بوبي تشارلتون في 1964-1965.
نهاية الشوط الأول بتقدم مانشستر يونايتد على غرناطة بهدف دون مقابل.
دق 41: غرناطة ومانشستر يونايتد| هيريرا اقترب من إدراك التعادل لأصحاب الأرض بعد أن اصطدمت كرته بالقائم.
دق 31: غرناطة ومانشستر يونايتد| راشفورد يفتتح التسجيل للفريق الإنكليزي (1-صفر) بعد تمريرة مميزة من المدافع فيكتور لينديلوف.
دق 29: غرناطة ومانشستر يونايتد| كرة سولدادو مهاجم غرناطة في الشباك الصغيرة
دق 27: غرناطة ومانشستر يونايتد| راشفورد أراد أن يخدع الحارس بكرة حاول ركنها في الزاوية البعيدة لكن محاولته مرت فوق المرمى.
دق 22: غرناطة ومانشستر يونايتد| نسق رتيب وممل بين غرناطة ومانشستر يونايتد.
دق 20: غرناطة ومانشستر يونايتد| تصويبة راشفورد من كرة ثابتة علت المرمى
دق 15: غرناطة ومانشستر يونايتد| الفريق الإنكليزي يضيق الخناق على غرناطة في هذه الأثناء
دق 10: غرناطة ومانشستر يونايتد| مباراة متوازنة بين الفريقين ودون وجود لفرص خطيرة لحد الآن
بداية المباراة على أرضية ملعب نويفو لوس كارمينيس
- غرناطة هو الفريق الإسباني الـ11 الذي يواجه مانشستر يونايتد الإنكليزي في مختلف المنافسات الأوروبية.
مانشستر يونايتد وغرناطة| التشكيلة الأساسية
- مانشستر يونايتد
- غرناطة