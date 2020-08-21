وسجل أهداف إشبيلية كل من الهولندي لوك دي يونغ (12 و33) والبرازيلي دييغو كارلوس (74) الذي حول ازدواجيته لوكاكو في شباك الفريق الإيطالي، فيما كان هدفا إنتر من نصيب البلجيكي روميلو لوكاكو (5 من ركلة جزاء) والأوروغوياني دييغو غودين (36).



وتعتبر مسابقة الدوري الأوروبي الحديقة الخاصة لفريق اشبيلية الذي خرج فائزاً في المباريات النهائية الخمس التي خاضها في 2006 و2007 و2014 و2015 و2016.

في المقابل، توّج انتر بلقب المسابقة تحت المسمى القديم كأس الاتحاد الأوروبي في 1991 و1994 و1998 وحلّ وصيفاً في 1997.

وأقيمت المباراة وراء أبواب موصدة، بسبب البروتوكول المتبع من الاتحاد الأوروبي للعبة تفادياً لتفشي فيروس كورونا المستجد.

مباراة اشبيلية وإنتر ميلان - التفاصيل والأحداث

إشبيلية - إنتر ميلان | نهاية المباراة بفوز الفريق الإسباني على انتر 3-2.

دق 82: إشبيلية - إنتر ميلان | محاولة التشيلي سانشيز أبعدها المدافع الفرنسي جيوليس كوندي من على خط المرمى.

دق 74: إشبيلية - إنتر ميلان | ازدواجية البرازيلي دييغو كارلوس حولها لوكاكو في شباك فريقه (3-2).

دق 65: إشبيلية - إنتر ميلان | الحارس المغربي بونو يتألق في صد محاولة لوكاكو الذي كان حالة انفراد.

دق 57: إشبيلية - إنتر ميلان | تصويبة ريغلون في الشباك الصغير للحارس سمير هاندانوفيتش.

دق 52: إشبيلية - إنتر ميلان | قتالية دييغو كارلوس تجنب إشبيلية هدفاً محققاً.

رقم قياسي جديد: بعد أن سجل إشبيلية هدفين في الشوط الأول بات للفريق الأندلسي 69 هدفاً في المراحل الاقصائية في مسابقة الدوري الأوروبي.

إشبيلية - إنتر ميلان | عودة المباراة في شوطها الثاني.

إشبيلية - إنتر ميلان | نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 2-2.

الأوروغوياني غودين هو سادس لاعب يسجل في نهائي دوري أبطال أوروبا وفي نهائي الدوري الأوروبي، فنسج على منوال كل من الدنماركي آلان سيمونسن وديمتري ألينتشيف والأرجنتيني هيرنان كريسبو والإنكليزي ستيفن جيرارد والإسباني بيدرو رودريغيز.

دق 36: إشبيلية - إنتر ميلان | غودين يرد على هدف دي يونغ ويدرك التعادل للفريق الإيطالي (2-2).

سجل دي يونغ مرة واحدة هدفين في مباراة أوروبية وكانت أثناء فوز فريق تفينتي على زينيت الروسي 3-صفر في ذهاب الدور السادس عشر من مسابقة الدوري الأوروبي في موسم 2010 – 2011.

دق 33: إشبيلية - إنتر ميلان | رأسية دي يونغ تعرف طريق الشباك للمرة الثانية في المواجهة (2-1).

عادل لوكاكو عدد أهداف "الظاهرة" رونالدو (34) خلال موسمه الأول في إنتر ميلان 1997 - 1998.

دق 22: إشبيلية - إنتر ميلان | إثارة المواجهة ورهان التتويج باللقب جعلت الأجواء مشحونة قليلاً

لم يسجل إشبيلية في أول 20 دقيقة في أي من مبارياته الـ14 بعد استأنف الموسم.

دق 12: إشبيلية - إنتر ميلان | رأسية المهاجم الهولندي لوك دي يونغ تمنح التعادل للفريق الأندلسي (1-1).

يقدم لوكاكو في موسم رائع مع الفريق الإيطالي بتسجيله لـ34 هدفاً في مختلف المسابقات لحد الآن.

سجل المهاجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو في 11 مباراة متتالية في مسابقة الدوري الأوروبي، معادلاً سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل في 11 مباراة متتالية في دوري أبطال أوروبا بين يونيو 2017 وأبريل 2018.

دق 5: إشبيلية - إنتر ميلان | لوكاكو يخادع الحارس المغربي ياسين بونو ويفتتح التسجيل من علامة الجزاء (1-صفر).

دق 3: إشبيلية - إنتر ميلان | البلجيكي لوكاكو يتحصل على ركلة جزاء بعد أن عرقله المدافع دييغو كارلوس

إشبيلية - إنتر ميلان | بداية مواجهة النهائي بإدارة الحكم الهولندي داني ماكيلي.

إشبيلية - إنتر ميلان | القيام بالحركات الاحمائية

التشكيلة الأساسية للفريقين: اشبيلية - إنتر ميلان

من داخل غرفة ملابس فريق إنتر ميلان الإيطالي



فريق اشبيلية يغادر نزل الاقامة متجهاً نحو استاد راين إينرجي في مدينة كولن الألمانية