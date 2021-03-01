من المرجح أن يغيب مهاجم ميلان المخضرم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش عن المواجهة الأوروبية المنتظرة بين النادي الايطالي وفريقه السابق مانشستر يونايتد الإنكليزي في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بسبب إصابة في عضلة المحالب اليسرى، بحسب ما أفادت تقارير إعلامية إيطالية.

وأشارت التقارير إلى أن "إبرا" سيخضع للمزيد من الفحوصات بعد 10 أيام لتبيان مدة غيابه عن الملاعب، غامزة من قناة إمكانية غيابه عن المباراة أمام فريقه السابق يونايتد في ذهاب دور ثمن النهائي المقررة في 11 آذار/مارس الحالي، على أن تقام مباراة الإياب في 18 منه.

وكان مدرب ميلان ستيفانو بيولي استبدل مهاجمه السويدي البالغ من العمر 39 عاما، بالمهاجم البرتغالي رافايل لياو في الدقيقة 56 أمام مضيفه روما في المرحلة 24 من الدوري المحلي، ليجلس زلاتان على مقاعد البدلاء وهو يضع كيس ثلج على فخذه.

وتصالح ميلان مجددا مع الانتصارات بعد خسارتين تواليا، بفوزه على الملعب الأولمبي على روما 2-1، ليحافظ على فارق الأربع نقاط بينه وبين المتصدر "جاره" اللدود إنتر (56 مقابل 52).