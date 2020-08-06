ألمانيا مرشحة لتحقيق مكاسب كبيرة من قبل beIN SPORTS August 6, 2020 12:32 2:11 دقيقة بعد أن وقـَع عليها الاختيار لاستضافةِ الأدوار الأخيرة من مسابقةِ الدوريّ الأوروبيّ، تبدو ألمانيا مرشّحة لتحقيق مكاسبَ عديدةٍ من هذا التّـنظيم وذلك على المُستويَين الرياضيّ والاقتصاديّ. تقارير إخبارية الدوري الأوروبي -آخر الفيديوهات 2:19 دقيقة الأندية المصرية تواصل استعداداتها 2:34 دقيقة فاينورد يفتح تدريباته أمام جماهيره 2:11 دقيقة كيف سيكون ظهور الأندية الفرنسية أوروبياً؟ 2:11 دقيقة ألمانيا مرشحة لتحقيق مكاسب كبيرة 1:56 دقيقة مواجهة واعدة بين ليفركوزن وغلاسكو 1:23 دقيقة هل سينجح روما في الإطاحة بالفريق الأندلسي؟ 2:36 دقيقة إشبيلية يسعى لاسترجاع أمجاده في الدوري الأوروبي 0:44 دقيقة انتر ميلان يضم رسمياً أليكسيس من مانشستر يونايتد 0:40 دقيقة سانتوس البرازيلي يقيل المدرب فيريرا 2:02 دقيقة كريس بول يقود ثاندر للفوز على ليكرز