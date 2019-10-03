وسجل كل من البرازيلي غابرييل مارتينيلي (14 و16) و جوزيف ويلوك (22) والإسباني داني سيبايوس (57) رباعية الفريق اللندني.

وفي مباراة أخرى لذات المجموعة، قاد اللاعب الفرنسي إيفان نديكان فريقه آينتراخت فرانكفورت الألماني للفوز على مضيفه فيتوريا غيماريش البرتغالي 1-صفر.

ويحتل أرسنال المركز الأول برصيد 6 نقاط وستاندر دو لياج في مركز الوصافة (3 نقاط) وبفارق الأهداف آينتراخت فرانكفورت ثالثاً فيما يتذيل فيتوريا غيماريش المجموعة دون نقاط.

أرسنال - ستاندر دو لياج: التفاصيل والاحداث

أرسنال - ستاندر دو لياج | نهاية المباراة بفوز كبير للفريق الإنكليزي على النادي البلجيكي 4-صفر

دق 57: أرسنال - ستاندر دو لياج | الإسباني داني سيبايوس يدوّن الهدف الرابع للفريق الإنكليزي (4-صفر)

أرسنال - ستاندر دو لياج | عودة المباراة في شوطها الثاني

أرسنال - ستاندر دو لياج | نهاية الشوط الأول

دق 22: أرسنال - ستاندر دو لياج | ويلوك يسجل الهدف الثالث للـ"مدفعجية" (3-صفر)

دق 16: أرسنال - ستاندر دو لياج | مارتينيلي يزور شباك ستاندر دو لياج للمرة الثانية (2-صفر) بعد مرور دقيقتين عن تسجيله للهدف الأول.

دق 14: أرسنال - ستاندر دو لياج | البرازيلي غابرييل مارتينيلي يفتتح التسجيل للفريق اللندني (1-صفر).

دق 6: أرسنال - ستاندر دو لياج | جوزيف ويلوك اقترب من زيارة شباك الفريق البلجيكي.

أرسنال - ستاندر دو لياج | انطلاق المباراة في لندن

أرسنال - ستاندر دو لياج | مباراة من الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة

أرسنال - ستاندر دو لياج | التشكيلة الأساسية للفريقين