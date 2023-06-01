أبرز مشاهد مواجهة نهائي الدوري الأوروبي من قبل beIN SPORTS June 1, 2023 10:20 2:18 دقيقة في أيّ نهائي لكرة القدم، تتشعّب المظاهر التي يصنعها اللاعبون داخل الميدان وعلى حافة الأرضيّة وما يقوم به المدرّبون على دكة البدلاء دون نسيان نصيب المدرجات. تقارير إخبارية الدوري الأوروبي -آخر الفيديوهات 1:51 دقيقة برشلونة يكرّم ويودّع قائده سيرخيو بوسكيتس 2:34 دقيقة مواجهة مرتقبة بين شتوتغارت وهامبورغ 1:10 دقيقة لوتون في سباق مع الزمن لإنهاء أعمال تطوير في ملعبه 2:18 دقيقة أبرز مشاهد مواجهة نهائي الدوري الأوروبي 1:59 دقيقة بونو يسترجع ذكريات كأس العالم 3:16 دقيقة مراسم تتويج إشبيلية بلقب الدوري الأوروبي 0:50 دقيقة لاميلا: "مباراة صعبة " 0:51 دقيقة راكيتيتش: "أمر لا يصدق" 6:13 دقيقة إشبيلية يفوز بلقب الدوري الأوروبي للمرة السابعة 6:44 دقيقة دجوكوفيتش يعبر بصعوبة إلى ثالث أدوار رولان غاروس