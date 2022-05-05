وتأهل فرانكفورت إلى المباراة النهائية بمجموع مباراتي الذهاب والإياب (3-1) إذ فاز ذهاباً على منافسه الإنكليزي بهدفين لواحد في لندن بينما انتصر اليوم الخميس في إياب نصف النهائي بهدف دون رد.

ووقّع الكولومبي رافاييل بوري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (26).

وخاض وست هام اللقاء منقوصاً من خدمات آرون كريسويل الذي أقصي من الميدان في الدقيقة 19.

في المقابل بلغ غلاسكو رينجرز الاسكتلندي النهائي بفوزه الخميس على ضيفه لايبزيغ الألماني بثلاثة أهداف لواحد في إياب نصف النهائي.

وتناوب على تسجيل أهداف رينجرز كل من الإنكليزي جيمس تافيرنير (19) والفنلندي غلان كامارا (24) والإنكليزي جون لوندسترام (81).

وبصم الفرنسي كريستوفر نكونكو على هدف الفريق الألماني الوحيد (71).

وكانت نتيجة موقعة الذهاب قد آلت لمصلحة لايبزيغ بهدف دون مقابل.

وتقام المباراة النهائية لبطولة الـ"يوروبا ليغ" يوم 18 مايو في مدينة إشبيلية الإسبانية على ملعب "رامون سانشيث بيثخوان".

