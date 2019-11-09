تسيسكا موسكو يفقد الصدارة وبرشلونة يستفيد November 9, 2019 09:28 1:38 دقيقة تسيسكا موسكو يفقد الصدارة بخسارته أمام أسفيل فيلوربان الفرنسي فيما استعاد برشلونة نغمة الانتصارات بفوزه على زالغيريس كاوناس أما بايرن ميونيخ فقد سقط في تركيا أمام فنربهشه. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 12:05 دقيقة موجز الأخبار 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 1:00 دقيقة "الفار" يمنح هوفنهايم فوزاً مثيراً في الوقت القاتل 2:54 دقيقة القطري التميمي يبصم على أهم مفاجآت اليوم الافتتاحي 0:54 دقيقة الدحيل يقلب الطاولة على الخور ويعزّز صدارته للدوري 0:39 دقيقة غاشاردو ينفي تلقيه عرضاً من برشلونة 1:00 دقيقة ماذا طلب نشطاء في برشلونة من ميسي وسواريز؟ 1:30 دقيقة بارتي تحاول قيادة أستراليا لاستعادة مجد قديم 3:10 دقيقة انطلاق ثاني مواسم دوري الترياثلون في قطر 0:33 دقيقة "الملكي" يرحل إلى إيبار منتشياً بـ"سداسية" الأبطال