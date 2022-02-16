تعملق النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو في صفوف ميلووكي باكس حامل اللقب الموسم الماضي وأمطر سلة إنديانا بايسرز بـ50 نقطة ليقود فريقه إلى الفوز 128-119 ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، في حين حقق بوسطن سلتيكس فوزه التاسع تواليا وكان ساحقا على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 135-87.

في المباراة الأولى، سجل يانيس 50 نقطة أو أكثر للمرة الرابعة خلال مسيرته. وسبق له أن حقق هذا الانجاز ضد فيلادلفيا سفنتي سيكسرز في آذار/مارس 2019 وضد يوتا جاز في تشرين الثاني/نوفمبر من العام ذاته، وضد فينيكس صنز في تموز/يوليو الماضي في المباراة السادسة من الدور النهائي. وأضاف كريس ميدلتون وجرو هوليداي 19 و14 نقطة تواليا ليحقق باكس فوزه الرابع على بايسرز هذا الموسم.

أما أفضل مسجل في صفوف الخاسر فكان بادي هيلد مع 36 نقطة بينها 8 رميات ثلاثية من أصل 12.

تقدّم ميلووكي بفارق 7 نقاط في الربع الأول بفضل 12 نقطة ليانيس علما بأن الأخير سجل 19 نقطة في الربع الأخير الذي حسم فيه الفريق النتيجة نهائيا لصالحه.

وشارك يانيس في المباراة بعد أن غاب عن المواجهة الأخيرة ضد بورتلاند والتي خسرها فريقه 107-122 لإصابة في كاحله وقال بعد المباراة "كنت أشعر بأني بحالة أفضل، لقد خلدت إلى الراحة في اليومين الأخيرين".

وأضاف "بطبيعة الحال إنه شعور رائع أن تسجل 50 نقطة لكن الأهم بالنسبة لي هو الفوز. ثمة مباراة أخرى لنا الخميس نريد أن نفوز بها أيضا قبل مباراة كل النجوم".

سلتيكس يواصل التألّق



وحقق بوسطن سلتيكس انتصاره التاسع تواليا باكتساحه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز بنتيجة 135-87.

وساهم جايلين براون وجايسون تاتوم في فوز فريقهما فسجل الأول 29 نقطة و8 متابعات، وأضاف الثاني 28 نقطة و12 متابعة.

وقال براون "نحاول أن نحافظ على سلسلة انتصاراتنا، كان الأمر ممتعا الليلة".

وخاض سيكسرز المباراة في غياب جيمس هاردن الذي يعاني من تمزق عضلي والذي انتقل إليه الأسبوع الماضي قادما من بروكلين نتس.

أما مدرب سيكسرز دوك ريفرز فقال "كان الفريق المنافس أفضل منا في كل شيء، في اللعب وفي الخطة التدريبية، وإذا كان هناك جانب آخر لكانوا تفوقوا فيه أيضا".

وضرب سلتيكس بقوة منذ مطلع المباراة فتقدم بفارق 10 نقاط بعد مرور خمس دقائق (14-4)، ثم وسّع الفارق إلى 49-28 في الربع الثاني، و31 نقطة في الربع الثالث (75-44)، وواصل وتيرته في الربع الأخير لينهي المباراة بفارق 48 نقطة.

أما النقطة السوداء الوحيدة بالنسبة إلى بوسطن فكانت إصابة صانع ألعابه ماركوس سمارت بالتواء في كاحله قد يبعده لفترة عن الملاعب.

وعزّز فينيكس صنز صدارته للمنطقة الغربية بفوزه على لوس أنجليس كليبرز 103-96 بفضل نجمه المخضرم كريس بول (36 عاما) وديفن بوكر. وسجل بول السلة التي منحت التقدم لفريقه 93-90 آواخر المباراة ثم ساهم بسلة إضافية وتمريرتين حاسمتين لينهي المباراة مسجلا 17 نقطة. أما بوكر فسجل 26 نقطة.

وقاد السلوفيني المتألق لوكا دونتشيتش دالاس مافريكس إلى فوز مفاجئ على ميامي هيت متصدر المنطقة الشرقية 107-99 بتسجيله 21 نقطة و10 متابعات و6 تمريرات حاسمة.

وفي المباريات الأخرى، فاز أتلانتا هوكس على كليفلاند كافالييرز 124-116، ومينيسوتا تمبروولفز على تشارلوت هورنتس 126-120 بعد التمديد، وممفيس غريزليز على نيو أورليانز بيليكانز 121-109.