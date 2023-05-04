وصيف البطل الموسم الماضي بقيادة الفعّال مالكولم بروغدون، الذي سجل 23 نقطة، منها 6 رميات ثلاثية من أصل 10، تقدّم بفارق 32 نقطة قبل نهاية الربع الثالث، في حين بدا أن عودة سفنتي سيكسرز ستكون مستحيلة خصوصاً أنه خطف مباراة من عقر دار منافسه، ليوفر جهوده للمباراة الثالثة على أرضه في فيلادلفيا الجمعة.

دخل سلتيكس الاستراحة متقدماً 57-49، وسجل في الربع الثالث 35 نقطة مقابل 16 لفيلادلفيا، منها 21 نقطة من الرميات الثلاثية. وقبل الربع الأخير تقدم صاحب الأرض بفارق 21 نقطة، في حين تابع مراكمة السلات موسعاً الفارق في بعض الفترات إلى 34 نقطة مقابل استسلام تام للضيوف.

عودة أفضل لاعب في الدوري



ورغم الخسارة، رحّب سفنتي سيكسرز بعودة نجمه إمبيد الذي اختير الثلاثاء للمرة الأولى في مسيرته أفضل لاعب في الدوري العادي، بعدما غاب عن الملاعب لمدة أسبوعين بسبب التواء في ركبته اليمنى، وكما كان متوقعاً لم يكن الكاميروني في فورمته المعهودة حيث يحتاج إلى المزيد من الوقت للعودة إلى مستواه السابق مكتفياً بـ 15 نقطة.

قال إمبيد "لا يوجد أفضل من خوض مباراة وإيجاد الإيقاع. وجدت أن الأمور تسير على ما يرام هذه الأمسية، لكن يجب أن تتحسن مع مرور الأيام".

وأضاف "في مطلق الأحوال، ليس لديّ أي أعذار، إذا كنت هنا يعني أنه يمكنني اللعب".

وبالفعل، ساهم إمبيد في الشق الدفاعي لفريقه مع 5 صدات، منها واحدة منع خلالها نجم سلتيكس جايلن براون (25 نقطة) من تسجيل "دانك". وقبلها، وقف كحائط صدّ أمام جايسون تايتوم الذي أنهى اللقاء مع 7 نقاط فقط.

ووعد الكاميروني الذي بدا راضياً عن لياقته البدنية "كنا نعلم أنهم سيقومون برد فعل بعد المباراة الأولى، ولم نكن مستعدين بما فيه الكفاية. لكننا سنحاول التعويض" خلال المواجهة الثالثة.

واعتبر هاردن ضحية الصلابة الدفاعية لسلتيكس إذ لم يظهر صورة مماثلة لمباراته الأولى مكتفياً بـ 12 نقطة إضافة إلى 10 متابعات.

وبرز توبياس هاريس كأفضل هداف في صفوف الفريق الخاسر مع 16 نقطة.

دفاع صلب



قال براون أفضل مسجل لسلتيكس في ثلاثة أرباع "كان الفوز بهذه المباراة في غاية الأهمية وأعتقد أننا نستحقه".

وأضاف "نحن فقط تمكنا من فرض إيقاعنا دفاعياً، وحاولنا أن نكون عدوانيين دفاعياً وهجومياً، وتشجيع بعضنا البعض في الفريق على المضي قدماً...".

وساهم ما لا يقل عن 8 لاعبين في سلتيكس في 20 رمية ناجحة عن المسافة البعيدة من أصل 51 محاولة.

في المقابل، لم ينجح فيلادلفيا سوى في 6 رميات ثلاثية من أصل 30، وأبرز صورة على هذا الفشل نجم المباراة الأولى هاردن الذي فشل في جميع رمياته الست.

قال مدرب سفنتي سيكسرز دوك ريفرز "لقد كنا سيئين للغاية من الناحية الهجومية، لكن علينا أن ننسب إليهم الفضل في أن ضغطهم على الكرة التهمنا طوال هذه الأمسية".



