BLOCK بام أديبايو الأسطوري من جميع كاميرات الملعب من قبل beIN SPORTS September 16, 2020 18:35 1:10 دقيقة أصبح تصدي "بام أديبايو" لاعب ميامي في الثواني الخمس الاخيرة، هو الشغل الشاغل لعالم كرة السلة، لدرجة أن الأسطورة "ماجيك جونسون "وصفه بأفضل " بلوك" BLOCK في تاريخ المباريات الإقصائية. نتابع هذا التصدي من جميع كاميرات الملعب. تقارير إخبارية NBA ماجيك جونسون بام أديبايو -آخر الفيديوهات 0:39 دقيقة السماح بحضور جماهيري محدود في إنكلترا 0:57 دقيقة دوري أبطال آسيا: الاتحاد الآسيوي يتوجه بالشكر لقطر 0:55 دقيقة مدرب الهلال السعودي يمتدح باختاكور 0:59 دقيقة الأهلي قد يشرك الشباب في مواجهة الشرطة 0:35 دقيقة شباب الأهلي دبي الإماراتي يبحث عن تَكرارِ انتصارِه 1:08 دقيقة شهد: "الشرطة يفكر في مباراة استقلال طهران" 1:10 دقيقة BLOCK بام أديبايو الأسطوري من جميع كاميرات الملعب 1:10 دقيقة أديبايو يصنع الحدث في نهائي المنطقة الشرقية 0:32 دقيقة لاتسيو على أعتاب التعاقد مع الجزائري محمد فارس 0:36 دقيقة لاتسيو يعزّز خط هجومه بالكوسوفي فيدات موريتشي