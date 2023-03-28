عزّز دنفر ناغتس بقيادة نجمه الصربي نيكولا يوكيتش صدارته للمنطقة الغربية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بفوز مثير الإثنين على ضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 116-111، فيما أرجأ مينيسوتا تمبروولفز تأهل مضيفه ساكرامنتو كينغز إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى منذ 16 عامًا.

وحقق يوكيتش، أفضل لاعب في الدوري مرتين، الـ"تريل دابل" رقم 29 هذا الموسم مع دنفر بواقع 25 نقطة، 17 متابعة و12 تمريرة حاسمة.

لكنه لم يكن راضيًا بعد أن أهدر ناغتس تقدمًا بفارق 20 نقطة في الربع الاخير ليتقلص الى ثلاث نفاط فقط قبل 28.9 ثانية من النهاية، أمام سيكسرز المنقوص من الكاميروني جويل إمبيد وصانع الالعاب جيمس هاردن.

قال في هذا الصدد "لم نقم بعمل جيد اليوم. سيطرنا على المباراة بأكملها ومن ثم فقدنا السيطرة في الربع الاخير. سددنا محاولات سيئة، لم نؤد جيدًا دفاعيًا ولهذا السبب عادوا".

ابتعد دنفر بفوزه الرابع تواليًا ثلاث مباريات ونصف في الصدارة عن ممفيس غريزليز الثاني.

في ساكرامنتو، كان الجميع يستعد للاحتفالات بتأهل كينغز الى "بلاي أوف" للمرة الأولى منذ عام 2006، لكن تمبروولفز زعزع الأجواء بفوزه 119-115.

سجل سبعة لاعبين من وولفز 10 نقاط أو أكثر، أفضلهم جايدن ماكدانيالز مع 20، ليحقق الفريق فوزه الرابع تواليًا ويرتقي للمركز السادس في الغربية ويعادل سجل غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب صاحب المركز السابع.

يحتل كينغز المركز الثالث في الغربية وسيحاول مجددًا الاربعاء في بورتلاند أن ينهي أطول فترة جفاف عن الأدوار الإقصائية لفريق نشط في أي دوري رياضي محترف في الولايات المتحدة.

دونتشيتش على الموعد



في إنديانابوليس، عزّز دالاس مافريكس حظوظه بخطف مقعد للملحق المؤهل الى "بلاي أوف" بفوزه على مضيفه إنديانا بايسرز 127-104 منهيًا سلسلة من أربع هزائم تواليًا.

كان النجم السلوفيني لوكا دونتشيتش الأفضل في مافريكس مع 25 نقطة، علمًا بأنه شارك في المباراة بعد أن ألغت رابطة الدوري الخطأ الفني الذي تلقاه في الخسارة أمام تشارلوت هورنتس الأحد، والذي كان سيصبح الرقم 16 هذا الموسم وبالتالي إيقاف تلقائي لمباراة واحدة.

أضاف دونتشيتش سبع متابعات وست تمريرات حاسمة، إحداها رائعة بيد واحدة من جانب الملعب نحو الآخر عندما كان محاصرًا، ليوصلها الى جايدن هاردي الذي سجل ثلاثية.

علّق هاردي على هذه التمريرة "أعتقد أنه لم يرني في البداية. ثم عندما رآني، لم أكن أعتقد أنه سيتمكن من إيصالها إلي. لكنه فعلها... لذلك قلت لنفسي، يجب أن أسجل من أجله".

لم يكن جايسون كيد مدرب مافريكس متفاجئًا "إنه أحد أفضل الممررين في الدوري. يمكنه العثور على اللاعبين، إنه قوي بما فيه الكفاية، لا أعرف ما إذا كان بإمكان أي شخص آخر القيام بذلك".

أضاف كايري إيرفينغ 16 نقطة و6 تمريرات حاسمة لمافريكس الذي يتأخر بنصف مباراة عن لوس أنجلس ليكرز وأوكلاهوما سيتي ثاندر في الصراع على آخر مركز مؤهل لخوض الملحق في الغربية.

وسجل نجم ميلووكي كريس ميدلتون 34 نقطة هي الاعلى له هذا الموسم ليعزز باكس صدارته للدوري بسجل 54-21 بفوزه على مضيفه ديترويت بيستونز 126-117.

غاب اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو عن باكس بسبب اصابة في الركبة، بالاضافة الى جرو هوليداي لأسباب شخصية وجاي كراودر لاصابة في ربلة الساق.

في نيويورك، سجل إيمانويل كويكلي 40 نقطة وساهم في فوز نيكس خامس الشرقية على هيوستن روكتس المتذيل 137-115.