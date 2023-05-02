على ملعب "تي دي غاردن" في بوسطن، أضاف هاردن (33 عاماً) الذي أثبت انه لم يفقد فعاليته وخطورته إلى رصيده التهديفي 6 كرات حاسمة، وقاد فريقه لفوزه الأول.

وهي المرة الأولى منذ عامين يتجاوز فيها هاردن حاجز الـ 40 نقطة (سجل 41 نقطة مع بروكلين نتس في بوسطن)، بعدما سبق له أن حقق هذا الانجاز 8 مرات بين عامي 2015 و2019 عندما كان يرعب منافسيه بألوان فريقه السابق هيوستن روكتس.

كما سجل هاردن الذي عادل بنقاطه الـ 45 رقمه القياسي الشخصي في الـ "بلاي أوف"، سلة قاتلة من المسافة البعيدة قبل 8 ثوانٍ من صافرة النهاية مانحاً التقدم لفريقه 117-115.

قال هاردن عن رميته الثلاثية الفائزة في المباراة "سواء كانت ناجحة أم لا، لديّ كامل الثقة للقيام بذلك".

وأضاف "كنت أتساءل عما إذا كانوا سيضعون لاعبَين للدفاع عليّ، ثم نظرت إلى الأعلى وقلت لنفسي: +هذا ما أعمل عليه كل يوم+".

عبقرية

وكاد سلتيكس يعادل الكفة، إلا ان المرى تاهت عن نجمه جايسون تايتوم (39 نقطة و11 متابعة) بعد تمريرة ماركوس سمارت (12 نقطة)، ليستحوذ بول ريد من سيكسرز على الكرة ويحصل على رميتين حرتين سجهلما بنجاح، منهياً اللقاء مع 10 نقاط و13 متابعة.

وساهم تايريز ماكسي بمزيد من النجاعة الهجومية بتسجيله 26 نقطة، فيما أضاف توبياس هاريس 18 وديأنتوني ميلتون 17.

وحمل هاردن سفنتي سيكسرز على كاهله في ظل غياب الكاميروني جويل إمبيد، أفضل مسجل في الدوري المنتظم، بسبب التواء في ركبته اليمنى.

أثنى مدرب سفنتي سيكسرز دوك ريفرز على هاردن قائلاً "لقد كان عبقرياً. حافظ على رباطة جأشه. كان يعرف متى يجب أن يهاجم ومتى لا. كان صبوراً وأنا سعيد جداً من أجله، لأنه يظهر ما يمكنه فعله في أمسية معينة. لقد كان رائعاً".

تألق يوكيتش واصابة كريس بول

في الغرب، أكد دنفر تفوقه على أرضه بمواجهة فينيكس صنز مع فوز مستحق على الرغم من صعوبة المباراة، بخلاف الفوز السهل الذي حققه قبل 48 ساعة في المباراة الأولى 125-107.

وخطف الصربي نيكولا يوكيتش الأضواء أمام صنز بتسجيله 39 نقطة، منها 26 في الشوط الثاني، وأضاف إليها 16 متابعة.

وقلب يوكتيش في الربع الثالث تأخر فريقه بفارق 8 نقاط بتسجيله 18 نقطة، منها التسع الأخيرة لدنفر، وردّ بقوة على نجم صنز ديفن بوكر الذي كان سجل 7 نقاط توالياً، لينهي الأخير المباراة مع 35 نقطة.

قال يوكيتش "لم يسدد الفريقان بشكل جيد، كانت مباراة منخفضة التسجيل 87-97، وصعبة وعسيرة، لكننا فزنا بالمباراة وهذا أهم شيء".

وعشية اختيار أفضل لاعب في الدوري المنتظم، أشاد مدرب دنفر مايكل مالون بأداء العملاق الصربي (28 عاماً و2.11 م)، قائلاً "نيكولا ليس أفضل لاعب في الدوري العادي العامين الماضيين مقابل لا شيء. يمكنه السيطرة على المباراة. يمكنه التغلب عليك بعدة طرق. لقد أحببت عدوانيته".

ووجد يوكيتش بشخص زميله كنتافيوس كالدويل-بوب (14 نقطة) أفضل مساند، حيث نجح الأخير في ثلاث رميات من المسافة البعيدة من اصل ثلاث موجهاً ضربة قاضية لفينيكس الذي لم يعرف أيضاً كيف يحدّ من خطورة وتأثير جمال موراي (10 نقاط و8 تمريرات حاسمة).

وأظهر صنز أيضاً قلّة تركيز في الهجوم (40 في المئة من النجاح في التسديدات، منها 19.6 في المئة من الرميات البعيدة)، على غرار صورة كيفن دورانت الذي اكتفى بتسجيل 24 نقطة فقط.

وإلى خسارته الثانية توالياً، افتقد صنز لجهود لاعبه كريس بول (8 نقاط) الذي خرج باكراً جراء تعرضه لاصابة في فخذه الأيسر.

ويلتقي الفريقان في المباراة الثالثة في أريزونا الجمعة.

