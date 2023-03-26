وسجل يوكيتش، أفضل لاعب في الدوري في الموسمين الماضيين، 31 نقطة مع 11 تمريرة حاسمة وست متابعات في المباراة التي كانت أيضاً مبارزة بينه وبين منافسه على لقب الأفضل هذا الموسم نجم باكس اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو المتوج بالجائزة في موسمي 2018-2019 و2019-2020.

وبدوره سجل أنتيتوكونمبو 31 نقطة مع تسع متابعات وأربع تمريرات حاسمة ومثلها سرقات، لكنه فشل في تجنيب فريقه الخسارة الـ21 في 71 مباراة حتى الان هذا الموسم والاولى بعد ثلاثة انتصارات متتالية.

"دفاع رائع"

ولم يجد أنتيتوكونمبو الدعم اللازم من زملائه حيث اكتفى كل من كريس ميدليتون وبروك لوبيز وغرايسون ألين بتسجيل 13 نقطة مع ثماني متابعات وخمس تمريرات للأول، فيما برز جمال موراي ومايكل بورتر في صفوف ناغتس بتسجيل الاول 26 نقطة مع تسع تمريرات حاسمة، والثاني 19 نقطة مع سبع متابعات.

وتألق أنتيتوكونمبو في الشوط الأول الذي كانت فيه الأفضلية نسبية لفريقه (66-63) حيث سجل 24 نقطة، لكن أصحاب الأرض انتفضوا في الشوط الثاني وحسموه بفارق كبير 66-40، مواصلين الصحوة بفوز ثالث تواليا و50 في 74 مباراة حتى الآن.

وقال موراي "اعتقد أننا لعبنا دفاعًا رائعًا طيلة المباراة"، مضيفا "كانت بدايتنا جيدة في المباراة، على الرغم من أنهم اندفعوا بدورهم لكننا كنا أقوياء طيلة المباراة بفضل دفاعنا".

في المقابل، قال مدرب باكس مايك بادنهولزر "لقد أكرموا وفادتنا في الشوط الثاني".

خسارة قاسية ليوتا جاز

وعزز ناغتس، الفريق الوحيد الضامن تأهله حتى الآن إلى الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" في المنطقة الغربية، موقعه في الصدارة أمام ممفيس غريزليز وساكرامنتو كينغز الذي اقترب خطوة إضافية نحو التأهل بفوزه على ضيفه يوتا جاز 121-113.

وفرض كيفن هويرتر نفسه نجماً في صفوف الفائز في غياب نجمه ديأرون فوكس المصاب، فسجل 27 نقطة وأضاف كيغان موراي 22 نقطة، وهاريسون بارنز 18 نقطة، والعملاق الليتواني دومانتاس سابونيس 16 نقطة مع 15 متابعة.

في المقابل، تلقى يوتا جاز الذي كان لاعبه ووكر كيسلر أفضل مسجل في المباراة برصيد 31 نقطة، ضربة موجعة في صراعه على بطاقة الدور الفاصل للبلاي أوف بخسارته الـ39 في 74 مباراة وبقي ثانيا عشر في المنطقة الغربية.

صنز يعزز موقعه في المركز الرابع

وعزز فينيكس صنز موقعه في المركز الرابع للمنطقة الغربية بفوزه الكبير على ضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، ثالث الشرقية، 125-105 بفضل 29 نقطة لديفن بوكر و53 نقطة لدكة بدلائه.

واستعاد صنز توازنه بعد ثلاث هزائم متتالية، فيما مني سيكسرز بالخسارة الثانية تواليا ولم ينفعه تألق تيريز ماكسي صاحب 37 نقطة مع سبع متابعات، فيما اكتفى نجمه الكاميروني جويل إمبيد بتسجيل 28 نقطة مع 10 متابعات.

وعاد بروكلين نتس الى سكة الانتصارات بعد خمس هزائم متتالية بفوزه الكبير على مضيفه ميامي هيت 129-100 بفضل تألق ميكال بريدجز (27 نقطة) وكاميرون جونسون (23 نقطة).

وواصل نيو أورليانز بيليكانز صحوته وحقق فوزه الرابع تواليا عندما تغلب على مضيفه لوس أنجليس كليبرز 131-110.

ويدين بيليكانز بفوزه إلى براندون إنغرام وتري مورفي بتسجيل كل منهما 32 نقطة مع 13 تمريرة حاسمة للأول، و10 ثلاثياث للثاني.

ورفع بيليكانز رصيده الى 37 فوزا مقابل 37 خسارة في المركز التاسع للمنطقة الغربية، فيما بقي كليبرز سادسا بـ36 خسارة و39 فوزا.

وكان البديل بونز هايلاند أفضل مسجل في صفوف كليبرز برصيد 18 نقطة، فيما اكتفى النجمان راسل وستبروك وكواهي لينرد بتسجيل 14 و12 نقطة تواليا.

هوكس ينعش آماله

وأنعش أتلانتا هوكس آماله ببطاقة في البلاي أوف عن المنطقة الشرقية بفوزه على ضيفه إنديانا بايسرز 143-130.

وصعد اتلانتا الى المركز الثامن برصيد 37 فوزا ومثلها هزائم مقابل 42 خسارة و33 فوزا لإنديانا الثاني عشر.



