وينضمّ المدرّب البالغ من العمر 48 عاماً إلى الفريق بعدما أمضى المواسم الخمسة الماضية كمساعد لدى تورونتو رابتورز.

وقال المدير العام في ميلووكي جون هورست إن "أدريان مدرب ولاعب سابق يحظى باحترام كبير، وهو سيأتي بقيادة وخبرة رائعة لفريقنا".

وأضاف أن "مستواه التدريبي على مستوى البطولة وشخصيته وفطنة كرة السلة لديه وقدرته على التواصل مع اللاعبين وتطويرهم، تجعله الخيار الأمثل لقيادة فريقنا. لقد كسب هذه الفرصة".

وكان ميلووكي باكس، حامل لقب الدوري الأميركي لمحترفي كرة السلة عام 2021، أقال مدربه مايك بودنهولزر في 4 أيار/مايو بعد الخروج من الدور الأول للأدوار الإقصائية.

وكان بودنهولزر قاد ميلووكي إلى لقب "أن بي إيه" بعد صيام دام خمسين سنة.

وقال غريفين في بيان إن "باكس هو منظمة في البطولة وأنا سعيد للغاية للعمل مع قائمة راسخة من الشخصيات العالية واللاعبين الموهوبين".

وأضاف "أنا متحمس للعودة إلى ميلووكي ولا أطيق الانتظار للبدء".

وبدأ غريفين مسيرته التدريبية في الدوري الأميركي للمحترفين بكرة السلة في نادي باكس عام 2008، حيث عمل كمساعد للمدرب سكوت سكايلز.

