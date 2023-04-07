وفي وقت ضمن سفنتي سيكسرز المركز الثالث في المنطقة الشرقية برصيد 52 فوزاً مقابل 28 هزيمة وينتظر معرفة هوية منافسه في الدور الأول من "البلاي أوف"، بذل هيت السابع قصارى جهده من أجل الخروج فائزا والحفاظ على خيط رفيع بتجاوز بروكلين نتس السادس في سعيه لانتزاع البطاقة الأخيرة للتأهل المباشر.

وتتلخص مهمة هيت بفوزه في مباراتيه الأخيرتين أمام واشنطن ويزاردز وأورلاندو ماجيك، بالتزامن مع خسارة نتس الذي يملك مصيره بيديه في مباراتيه الأخيرتين على أرضه أمام أورلاندو وفيلادلفيا.

وبانتظار ما ستؤول إليه الأمور، فرض هيت هيمنته منذ بداية الربع الأول الذي أنهاه متقدماً 41-31 مع نسبة نجاح 68.2 في المئة عن الرميات. تقدم بفارق 33 نقطة في بعض فترات اللقاء مستفيداً من تراجع الأداء الدفاعي لفيلادلفيا على وقع تألق الثنائي جيمي باتلر وتايلر هيرو مع 24 نقطة لكل منهما.

هيت يُهيمن منذ البداية



قال هيرو الذي سجل 5 رميات ثلاثية من أصل 18 لفريقه، إن هيت كان يركز على إيجاد التناسق أكثر من تجنب اللعب.

وأضاف "الأمر يقتصر بالنسبة لنا على مجرد أن نلعب بشكل مستقر. بغض النظر عن أي شيء، نلعب بنفس الطاقة أينما كنا".

وأردف "أينما انتهى بنا المطاف في الترتيب، سنكون بخير. نحن نحب الفرص التي نحصل عليها".

وبرز عند الخاسر الكاميروني جويل إمبيد مع 21 نقطة في 30 دقيقة، حيث أمضى الربع الأخير على مقاعد البدلاء للراحة تفادياً للتعرض لإصابة.

وأضاف جيمس هاردن 14 نقطة، وشايك ميلتون وتوبياس هاريس 11 لكل منهما.



ومن دون نجومه دونوفان ميتشيل وداريوس غارلاند وإيفان موبلي وجاريت آلن، لم يجد كليفلاند كافالييرز صعوبة في الفوز على أورلاندو ماجيك 118-94 الذي خاض اللقاء بدوره من دون لاعبيه الأساسيين.

وبرز في صفوف كافالييرز البديل المخضرم داني غرين بتسجيله 21 نقطة.

أوكلاهوما يعود إلى الإنتصارات



في المنطقة الغربية، عاد أوكلاهوما سيتي ثاندر العاشر إلى سكة الانتصارات بعدما مُني بثلاث هزائم توالياً بفوزه على يوتا جاز 114-98، وحافظ على آماله بمقعد في الملحق.

وفي حال تمكن سيتي ثاندر الذي تألق في صفوفه الثنائي الكندي شاي غيلجوس-ألكسندر مع 22 نقطة والأسترالي جوش غيدي (17 نقطة و8 تمريرات حاسمة ومثلها متابعات) من الفوز في مباراته الأخيرة على ممفيس غريزليز الأحد، فسيضمن خوض الملحق على حساب دالاس مافريكس الحادي عشر.

وسجل البديل آرون ويغينز 15 نقطة عند الفائز، فيما ساهم لاعبو الاحتياط في أوكلاهوما بـ 50 نقطة.

وسيشكل إخفاق مافريكس ضربة موجعة لآمال الفريق الذي وصل إلى نهائي المنطقة في الموسم الماضي وللثنائي السلوفيني لوكا دونتشيتش وكايري إرفينغ.

وفي مباراة هامشية باستثناء تأكيد فينيكس صنز لمركزه الرابع، فرض نادي أريزونا كلمته الأخيرة أمام دنفر ناغتس المتصدر بالفوز عليه 119-115، مع امكانية تكرار المواجهة بينهما في نصف نهائي المنطقة.

فوز سابع توالياً لصنز



ورغم أن دنفر خاض اللقاء دون خمسة من لاعبيه الأساسيين للراحة (الصربي نيكولا يوكيتش والكندي جمال موراي ومايكل بورتر وآرون غوردون وكنتافيوس كالدويل-بوب)، إلا أن البدلاء كانوا على قدر الآمال وصعّبوا مهمة صنز الذي خاض المباراة مدججاً بكامل نجومه من أجل توطيد العلاقة بين كيفن دورانت القادم قبل شهرين ولكنه لم يلعب كثيراً بسبب إصابة في كاحله، ورفاقه على أرض الملعب.

وفي حين سجل دورانت 29 نقطة، فرض كريس بول نفسه نجماً للقاء مع 25 نقطة، منها 10 في الأوقات الحاسمة، وقادا فريقهما لفوزه السابع توالياً.

قال دورانت "كان من الجيد الحصول على بعض الدقائق في آخر المباراة ومعرفة ما نريد القيام به من الناحيتين الدفاعية والهجومية"، مضيفاً "أشعر وكأننا أنجزنا المهمة خلال هذه الأمسية".

وسجل عند الخاسر بروس براون 31 نقطة وأضاف ريدجي جاكسون 20.

وفاز سان أنتونيو سبيرز على بورتلاند ترايل بلايزرز 129-127.



