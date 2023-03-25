وسجّل كينارد رقماً قياسياً بتسجيله 10 رميات ثلاثيات من 11 محاولة فقط.

وأحرز ثمانية لاعبين من غريزليز نقاطاً من ثلاثيات من خارج القوس، وكان كينارد أكثرهم فعالية وكفاءة.

وقال كينارد بعد تسجيله 30 نقطة "الشعور هو أن كل رمية أسددها ستدخل".

وأضاف ديزموند باين 25 نقطة، وجا مورانت 18 نقطة في أداء واثق إثر دخوله بديلاً في مباراته الثانية عقب عودته من إيقاف لثماني مباريات.

وكانت المباراة مثيرة، رغم أن هيوستن روكتس يحتل قعر الترتيب وفقد أي أمل بالتأهل إلى الأدوار الإقصائية.

وقال كينارد إن الأهم من ذلك أنها كانت أكثر مباريات الفريق كمالاً منذ وصوله.

وأردف أن "اللعب كان جاداً وسريعاً، والتواصل كان أفضل بكثير. لقد بذلنا جهداً مشتركاً لمدة 48 دقيقة تقريباً، لذا كانت مباراة ممتعة. أحب الطريقة التي لعبنا بها، علينا فقط البناء على ذلك".

وفي سان فرانسيسكو، سجّل جوردان بول 33 نقطة وأضاف ستيفن كوري 29، ليصمد حامل اللقب أمام طوفان الكاميروني جويل إمبيد نجم سفنتي سيكسرز الذي أحرز 46 نقطة في خسارة فريقه 112-120.

باقي النتائج:

لوس أنجليس ليكرز - أوكلاهوما سيتي ثاندر 116 - 111

دالاس مافريكس - تشارلوت هورنتس 109 - 117

تورونتو رابتورز - ديترويت بيستونز 118 - 97

بوسطن سلتيكس - إنديانا بايسرز 120 - 95

واشنطن ويزاردز - سان انتونيو سبيرز 136 - 124

بورتلاند ترايل بلايزرز - شيكاغو بولز 96 - 124

ساكرامنتو كينغز - فينيكس صنز 135 - 127

يوتا جاز - ميلووكي باكس 116 - 144