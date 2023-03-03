أنهى السلوفيني المباراة برصيد 42 نقطة ومرّر 12 كرة حاسمة، فيما أضاف إرفينغ 40 نقطة ومرّر 6 كرات حاسمة.

وحقق مافريكس فوزه الثاني في 6 مباريات جمعت دونتشيتش وإرفينغ معاً، وتحديداً منذ وصول الأخير إلى صفوف الفريق قادماً من بروكلين نتس في شباط/فبراير.

كما محا مافريكس شبح الخسارة المؤلمة أمام لوس أنجليس ليكرز عندما تقدم بفارق 27 نقطة ليعود ويسقط على أرضه الأحد الماضي.

ومرة جديدة تقدم مافريكس بفارق مريح وتحديداً في الربع الثالث مع 25 نقطة، قبل أن يبدأ بالتراجع مع بداية الربع الأخير إثر استعراض لاعب سفنتي سيكسرز تايريز ماكسي الذي سجل 10 نقاط من إجمالي 29 في دقيقتين و16 ثانية، ليعود فريقه إلى أجواء المباراة فيما كانت النتيجة تشير إلى تقدم مافريكس 110-106.

دفع مدرب مافريكس جايسون كيد بالثنائي دونتشيتش وإرفينغ إلى الملعب تلافياً لسيناريو كارثي آخر، ونجح في خطته، في حين قال الوافد الجديد "كان علينا أن نبقى نلعب بشكل عدائي، ونحافظ على الوتيرة، وقبل كل شيء كان علينا أن نُنهي المباراة بقوة هذه المرة".

وتألق في صفوف سفنتي سيكسرز صاحب المركز الثالث في المنطقة الشرقية الكاميروني جويل إمبيد مع 35 نقطة و8 متابعات وجيمس هاردن صاحب 27 نقطة و13 تمريرة حاسمة.

وصعد مافريكس الذي كان قد مُني بخسارتين توالياً قبل هذه المباراة للمركز السادس في المنطقة الغربية برصيد 33 فوزاً مقابل 31 هزيمة، خلف غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب الذي قلب تأخره بفارق 11 نقطة عند الاستراحة إلى فوز على لوس أنجليس كليبرز 115-91.

وحقق ووريرز المفتقد لجهود نجمه ستيفن كوري للإصابة منذ 10 مباريات والذي بامكانه أن يعود إلى الملاعب أمام ليكرز الأحد، فوزه الرابع توالياً بفضل جوردان بول المتألق في الربع الثالث الذي تقدم خلاله فريقه 42-16، ليسجل 22 نقطة من إجمالي 34.

كما ساهم كلاي تومسون بـ 19 نقطة و11 متابعة ودرايموند غرين بـ 11 نقطة و9 متابعات و9 تمريرات حاسمة عند الفائز.

عند الخاسر، وحده كواي لينارد كان على قدر المسؤولية بتسجيله 21 نقطة، فيما اكتفى بول جورج بـ 11 نقطة والفرنسي نيكولا باتوم بـ 5 نقاط.

في المنطقة الشرقية، حقق واشنطن ويزاردز فوزه الثاني توالياً على حساب تورونتو رابتورز 119-108، بفضل نجمه كايل كوزما (30 نقطة) واللاتفي كريستابس بورسينغيس (25).

واستفاد ويزاردز العاشر (30-32) الذي يصارع لحجز مقعد له في الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" من هذا الفوز للاقتراب أكثر من رابتورز التاسع (31-33).

كما حقق سان أنتونيو سبيرز فوزه الثاني توالياً على حساب إنديانا بايسرز 110-99.

وتألق في صفوف الفائز وصيف القاع في المنطقة الغربية البولندي-الأميركي جيريمي سوشان بتسجيله 22 نقطة إضافة إلى 13 متابعة.



