قاد البديل لوني ووكر عودة مميزة للوس أنجليس ليكرز في الربع الأخير، فقلب تأخره أمام ضيفه غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب إلى فوز ثمين 104-101 منحه التقدم 3-1 الإثنين في نصف نهائي المنطقة الغربية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، فيما صنع ميامي هيت تقدماً مماثلاً على نيويورك نيكس في الشرقية.

وضرب ووكر مسجلاً 15 نقطة في الربع الأخير، ليضع ليكرز على بعد فوز واحد من بلوغ نهائي المنطقة الغربية.

ويلاقي الفائز من هذه السلسلة المتأهل بين دنفر ناغتس متصدر المنطقة في الدوري المنتظم وفينيكس صنز (2-2).

ووكر الذي أخفق في فرض نفسه منذ انضمامه إلى ليكرز بعقد لسنة واحدة، اثر معاناته مع الاصابات، حصل على تهنئة أسطورة الفريق ليبرون جيمس وباقي زملائه.

قال جيمس، أفضل مسجل في تاريخ الدوري، الذي أضاف 27 نقطة، إنه حَثّ ووكر قبل المباراة ليكون جاهزاً فور دخوله "قلت له لوني كُن جاهزاً. سنكون بحاجة اليك في وقت ما".

تابع "الملك" ليبرون "أن تكون محترفاً إلى هذا الحدّ بعمره الصغير، أن تدخل وتكون جاهزاً، لم نكن لنفوز بهذه المباراة لولا لوني ووكر الليلة، هذا مؤكّد".

بدوره، قال ووكر إنه كان مستعداً لتقديم المساهمة "هذا يعني الكثير لي، حقاً".

تابع لاعب سان أنتونيو سبيرز السابق "بفضل الله أتيحت لي فرصة اللعب. واصلت الذهاب إلى قاعة اللياقة البدنية كل ليلة، الجميع كان يطلب مني البقاء جاهزاً-- برون، المدرب، جميعهم. عندما حان الوقت، كنت مركزاً تماماً".

وبعد مباراتين في لوس أنجليس، تنتقل السلسلة إلى سان فرانسيسكو حيث يستقبل غولدن ستايت المباراة الخامسة الأربعاء، وهو بحاجة للفوز كي ينعش آماله بالتأهل، علماً ان الفائز في أربع مباريات من أصل سبع ممكنة يبلغ نهائي المنطقة.

ولفترة طويلة من مباراة الإثنين، بدا ووريرز في موقع متقدّم للفوز ومعادلة السلسلة وبالتالي استعادة أفضلية الأرض أمام ليكرز صاحب الترتيب السابع في الغربية بعد انتهاء الدوري المنتظم.

سجّل الموزّع ستيفن كوري 31 نقطة، 10 متابعات و14 تمريرة حاسمة، ليضع فريقه في المقدّمة 84-77 مع الدخول إلى الربع الأخير، رغم انه كان خجولاً من وراء القوس (3 من 14).

لكن الدفع بووكر بدّل المعطيات، فسجّل 15 نقطة ساهمت في تقدّم ليكرز 27-17 في المقطع الأخير ما منحه الفوز.

"نزال ملاكمة"

أضاف جيمس "نحن مجموعة مرنة، وجهوا لنا اللكمة تلو الأخرى منتظرين سقوطنا. صمدنا في النزال. هذه مباراة من 48 دقيقة، نزال ملاكمة من 12 جولة. صمدنا في الجولات الـ12 وتمكنا من الفوز".

بدوره، أشاد ستيف كير مدرب ووريرز بأداء ووكر "لا أعرف ما إذا كان سجل كل نقاطهم في الربع الأخير، لكني شعرت بذلك. لقد كان تأثيره هائلاً".

تابع الموزع السابق "في أوقات كثيرة، هذا ما تقدّمه لنا البلاي أوف (الأدوار الاقصائية). مباراة متقاربة ويدخل فجأة أحدهم لا تتوقع أن يصنع تأثيراً معيّناً. كان الربع الأخير لووكر".

إلى ووكر وجيمس، سجّل النجم الآخر أنتوني ديفيس 23 نقطة و15 متابعة وأوستن ريفز 21 للفائز، فيما أضاف الكندي أندرو ويغنز 17 نقطة وغاري بايتون 15 للخاسر الذي اكتفى نجمه كلاي تومسون بتسجيل 9 نقاط.

باتلر يحمل ميامي

وفي المنطقة الشرقية، سجّل جيمي باتلر 27 نقطة و10 تمريرات حاسمة، فحقق ميامي هيت فوه الثاني توالياً على أرضه أمام نيويورك نيكس 109-101، وتقدّمه 3-1 ليصبح على غرار ليكرز بحاجة لفوز واحد كي يحسم سلسلته.

ويلتقي الفائز بين هيت ونيكس المتأهل من مواجهة نارية بين فيلادلفيا سفنتي سيكسرز وبوسطن سلتيكس (2-2).

وبدا ميامي، صاحب المركز الثامن في الشرقية، أكثر رغبة وصلابة لتحقيق الفوز، فتفوّق عليه في المتابعات الدفاعية والهجومية.

قال مدرب ميامي إريك سبولسترا ان فريقه يجني الآن ثمار مرونته في الدوري المنتظم عندما قاوم لخطف بطاقة التأهل من الملحق (بلاي إن) "دون ذلك الكفاح، حيث اضطررنا لاجتراح حلول مختلفة من أجل تحقيق الفوز، مع شبان مختلفين تعاونوا في تلك اللحظات. لو لم نفعل ذلك في الدوري المنتظم، لا فرصة لديك أن تصنعها في البلاي أوف".

وإلى باتلر، برز مع ميامي لاعب الارتكاز بام أديبايو (23 نقطة و13 متابعة)، فيما كان الموزّع جايلن برانسون الأفضل تسجيلا مع نيويورك برصيد 32 نقطة و11 متابعة وأضاف آر جاي باريت 24 وجوليوس راندل 20.

وتقام المباراة الخامسة الأربعاء في نيويورك.