في المباراة الاولى، ساهم نجما ليكرز أنتوني ديفيس وليبرون جيمس بفوز عريض لفريقهما على غولدن ستايت 127-97، فسجل الأول 25 نقطة و13 متابعة وأضاف الثاني 21 نقطة و8 تمريرات حاسمة ومثلها متابعات. كما سجل دانجيلو راسل 21 نقطة ايضا.

وقال ديفيس "أردت خوض المباراة وتقديم عرض صلب من الناحية الدفاعية".

وأضاف "أردنا العودة الى الجذور من خلال الدفاع المنظم ومراقبة رجل لرجل. ووريرز فريق صعب الاحتواء لكننا كنا واثقين من قدرتنا على القيام بذلك ونجحنا بأفضل طريقة ممكنة الليلة ومنعناه من تسجيل أكثر من 97 نقطة".

وتابع "إنها معركة حقيقية بين فريقين متحفزين يستطيع كل واحد منهما إلحاق الاذى بالثاني في اي مباراة".

وأوضح "ندرك تماما بأنهم سيبذلون قصارى جهدهم الاثنين (في المباراة الرابعة) لكي لا يتخلفوا بنتيجة 1-3 وبالتالي يتعين علينا خوضها بالعقلية ذاتها التي خضنا فيها مباراة اليوم".

أما أفضل مسجل في صفوف الخاسر فكان نجمه ستيف كوري مع 23 نقطة في حين أضاف اندرو ويغينز وكلاي طومسون 16 و15 نقطة تواليا.

تقدم ووريرز حامل اللقب الموسم الماضي 30-23 في نهاية الربع الأول بفضل سلسلة من 18 نقطة مقابل 4 فقط لمنافسه في أواخره.

واللافت بأن ليبرون جيمس لم يسدد أي كرة باتجاه السلة في هذا الربع وهذا ما يحصل له للمرة الاولى في مسيرته خلال إحدى المباريات الاقصائية علما بأنه كان يخوض مباراته الرقم 275 فيها.

وبعد ان تخلف ليكرز 40-29 رد بقوة بتسجيله 30 نقطة مقابل 8 فقط لمنافسه في الدقائق السبع الاخيرة من الربع الثاني ليتقدم 59-48 في نهاية الشوط الاول.

ونجح ليكرز في توسيع الفارق الى 20 نقطة في احدى مراحل الربع الثالث ودخل الربع الاخير متقدما 86-68.



تألق باتلر العائد

وفي المجموعة الشرقية، قاد جيمي باتلر العائد من إصابة فريقه ميامي الى الفوز على نيويورك نيكس 105-86 بتسجيله 28 نقطة ليتقدم على منافسه 2-1 في السلسلة.

وكان باتلر غاب عن مباراة الثلاثاء التي خسرها فريقه 105-111 بسبب معاناته من اصابة في كاحله.

وأضاف ماكس ستراس 19 نقطة للفائز وبام اديبايو 17 نقطة.

أما أفضل مسجل في صفوف الخاسر فكان جالين برانسون مع 20 نقطة.

واعتبر مدرب ميامي اريك سوبلسترا بأن عودة باتلر منحت دفعة ثقة هائلة للفريق وقال في هذا الصدد "لا تحليل آخر ممكن، لقد منح ثقة كبيرة لجميع زملائه الذين يستطيعون تمرير الكرة باتجاهه ويدركون بأن امرا فعالا سيحصل".

وتابع "كل فريق في حاجة الى لاعب مثل جيمي عندما تواجه فريقا من هذه النوعية".

أما باتلر نجم المباراة فقال "شعور جيد ان نحقق الفوز على أرضنا وبين أنصارنا. سنحاول ان نبني على هذا الانتصار خلال المباريات المقبلة في السلسلة".

وتابع "أنا مرتاح، أتمتع بثقة عالية بالنفس وأبذل جهودا كبيرة وزملائي يلعبون دورا كبيرا في ذلك لأنهم يزودونني بالكرات في اماكن اشعر فيها بالراحة للتسجيل".