ليبرون جيمس يتحدث عن انتصار ليكرز May 13, 2023 14:37 0:59 دقيقة قال ليبرون جيمس لاعب لوس أنجليس ليكرز إنّه سعيد بمساعد الفريق على تقديم المطلوب لتحقيق الانتصارات، مشيراً أنّ ليكرز كان على دراية بالأوقات التي يسترجع فيها أنفاسه. مقابلات ليبرون جيمس لوس أنجليس ليكرز الدوري الأميركي للمحترفين -آخر الفيديوهات 0:52 دقيقة ليدز يونايتد يفرض التعادل على نيوكاسل 0:51 دقيقة كوري يعترف بصعوبة تقبل الفشل بالحفاظ على اللقب 0:59 دقيقة ليبرون جيمس يتحدث عن انتصار ليكرز 3:25 دقيقة ريال مدريد يتجهز لدوري الأبطال بمواجهة خيتافي 3:35 دقيقة مانشستر يونايتد في مهمة صعبة أمام وولفرهامبتون 3:08 دقيقة باريس سان جيرمان من أجل مواصلة السير نحو اللقب 2:29 دقيقة مواجهة مرتقبة بين الوداد وصنداونز 3:25 دقيقة صراع الأمتار الأخيرة بين بايرن ودورتموند 0:48 دقيقة الهلال يحرز كأس خادم الحرمين الشريفين 2:44 دقيقة توافد جماهيري كبير على نهائي كأس أمير دولة قطر